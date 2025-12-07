După ce o tânără dispărută a fost găsită în Italia, toată atenția s-a mutat spre un român: „Sentimentele puternice reciproce dintre Tatiana și mine m-au împiedicat să înțeleg pe deplin consecințele”

Dispariția de luna trecută a Tatianei Tramacere, o studentă la psihologie foarte activă pe rețelele de socializare, a fost semnalată de părinții ei, Ornella și Rino, la patru zile după ce au luat ultima oară legătura cu ea, scrie ziarul Corriere della Sera. Ancheta i-a condus imediat pe carabinieri la Dragos Gheormescu, ultima persoană care a văzut-o pe fată în viață, în seara zilei de 24 noiembrie. Acum trei zile, aceasta a fost găsită nevătămată.

„Ea era cea care organiza totul și mi-a cerut să o ajut pentru că spunea că eram singura persoană în care avea încredere. Mi-a spus că se simțea deprimată și voia să se izoleze de lume pentru o vreme, doar câteva zile, după care urma să se întoarcă acasă”. Aceasta este versiunea pe care prietenul ei de 30, Dragos Ioan Gheormescu, a dat-o joi seara carabinierilor, unde a fost interogat înainte și după ce Tatiana Tramacere, fata dispărută din 24 noiembrie, a fost găsită în casa lui din Nardò. Această versiune a fost confirmată și de Tatiana însăși, care s-a întors acasă în noaptea dintre 4 și 5 decembrie, după ce a fost supusă unor teste la un spital din Lecce.

Nardò este un oraș și o municipalitate din regiunea Apulia, în sudul Italiei, în provincia Lecce.

„Sentimentele puternice reciproce dintre Tatiana și mine, consolidate de conviețuirea noastră, m-au împiedicat să înțeleg pe deplin consecințele, inclusiv cele de natură publică, ale aventurii noastre, care, repet, a fost convenită de comun acord”, a declarat el într-o declarație publică, cerându-și scuze părinților fetei, anchetatorilor și întregii comunități din Nardò.

Dragos a dezvăluit, de asemenea, că a încercat să o convingă pe Tatiana să pună capăt relației, având în vedere scandalul pe care îl provoca aventura lor. Când poliția a intrat în casa lui Dragos, nu a găsit-o imediat pe Tatiana deoarece, potrivit rapoartelor, ea nu se afla în apartament, ci se ascunsese în întuneric într-o mansardă, la care se poate accesa liber de pe terasa clădirii. Conform concluziilor anchetei poliției în urma dispariției fetei pe 24 noiembrie, Dragos și Tatiana aveau o relație.

Cei doi au fost surprinși de camerele de supraveghere sărutându-se în Raho Park – unde Dragos lucrează într-un bar – și apoi intrând în clădirea în care locuiește tânărul. Tatiana nu a mai fost văzută părăsind clădirea după aceea. Tânărul ar fi declarat poliției că fata trecea printr-o perioadă dificilă, în parte din motive de sănătate. „Nu am făcut nimic”, ar fi declarat ea poliției, speriată, când au găsit-o.