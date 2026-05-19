După ce PNL a trecut de PSD într-un sondaj INSCOP Research, șeful instituției vine cu precizări și cu un mesaj pentru social-democrați: „Culmea, sunt tare curios dacă și asta îi nemulțumește”

Sociologul Remus Ștefureac acuză derapajele venite dinspre social-democrați după recentul sondaj de opinie în care PNL e cotat la 20.3%, iar PSD la doar 17.5%.

„Unii oameni politici sunt tot timpul nemulțumiti de cercetările sociologice independente. Înainte de alegerile prezidențiale din 2024, unii lideri PNL ne criticau dur pentru ca estimam un vot de 9% pentru candidatul Nicolae Ciucă, adică exact cât a obținut în alegeri. În urmă cu câteva luni, unii lideri USR ne criticau dur pentru ca eram singurul institut care estima public faptul ca dl Ciucu va câștiga alegerile pentru Primăria Capitalei. Adică exact ceea ce s-a întâmplat la alegeri. Astăzi a venit rândul liderilor PSD să fie nemulțumiți de măsurătorile noastre independente. Cu niște derapaje care nu ne intimidează, dar mă fac să mă gândesc cu îngrijorare la cultura democratică și perspectivele noastre de viitor”, scrie Ștefureac, într-o postare pe Facebook.

Acesta precizează că „culmea, chiar astăzi am publicat date care arată ca majoritatea populației (57%) crede ca guvernul Bolojan a fost înlăturat pentru ca a crescut taxele și a gestionat prost economia. Sunt tare curios dacă și de acest lucru sunt nemulțumiți unii lideri PSD”.

În susținerea corectitudinii datelor din sondajul Inscop, Ștefureac spune că „în lumina acestui tablou critic venit dinspre mediul politic, mă gândesc, totuși, ca poate facem ceva bine. Estimările nostre electorale precise din zilele votului o – alegeri prezidențiale tur 1 2024, alegeri parlamentare 2024, alegeri prezidențiale 2025 tur 1 și tur 2, o demonstrează cu prisosință.”.

Ce arată datele Inscop

Reacția lui Ștefureac vine în condițiile în care datele sondajului au fost puternic contestate pe unele posturi de televiziune de unii lideri PSD sau de comentatori.

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat „sceptic” în privința rezultatelor celui mai recent sondaj INSCOP care indică, pentru prima dată în ultimii șase ani, că PNL ar fi depășit PSD în intențiile de vot.

Invitat luni la Observator, jurnalul de ştiri al postului Antena 1, liderul PSD Sorin Grindeanu a fost întrebat cum comentează sondajul INSCOP publicat luni, potrivit căruia PNL a depăşit PSD în intenţia de vot.

„Nu e interesant deloc sondajul INSCOP. Am mai văzut sondaje făcute de acești domni, care îl dădeau pe Mircea Geoană câştigător, care îl dădeau pe Burduja câştigător la Primărie în 2024 şi pe Ciucă în turul 2. Aceiași. Eu, dați-mi voie să fiu sceptic, căci până urmă un sondaj e o fotografie de moment”, a răspuns el.