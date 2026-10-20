După ce s-a luptat ani de zile cu o boală debilitantă, o actriță celebră dezvăluie că a fost diagnosticată greșit. „Nu m-am bucurat deloc”

O cunoscută actriță din serialul „Familia Bundy” a vorbit despre vestea „tulburătoare” și „foarte derutantă” că diagnosticul pe care l-a primit în urmă cu cinci ani, și anume că suferă de scleroză multiplă, a fost unul eronat.

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După ce a devenit o susținătoare marcantă a campaniei de conștientizare în privința sclerozei multiple – o boală progresivă, care afectează sistemul nervos central – și și-a descris lupta cu această afecțiune într-o carte de memorii emoționantă publicată în luna martie, actrița americană Christina Applegate (54 de ani) a dezvăluit că, până la urmă, nu suferă de această boală autoimună debilitantă, relatează The Guardian.

Actrița laureată cu Emmy a făcut acest anunț surprinzător într-un episod al podcastului său „MeSsy”, pe care îl înregistrează împreună colega sa de breaslă Jamie-Lynn Sigler (cunoscută din „Clanul Soprano”) și difuzat marți pe YouTube.

„M-am întors la punctul de plecare – nu știu ce este în neregulă cu mine”, a spus Christina Applegate printre lacrimi.

Actrița a povestit momentul în care a aflat, în timpul unei vizite la medic, că fusese diagnosticată greșit.

„(Doctorița) a intrat în salonul în care mă aflam și mi-a spus: «Felicitări – nu ai scleroză multiplă». Nu m-am bucurat deloc”.

„Nu se întâmplă să afli că ai fost diagnosticat greșit și apoi, dintr-odată, să te simți mai bine. Nu sunt mai bine, Jamie. Dimpotrivă, în unele privințe starea mea s-a înrăutățit”, a mărturisit Christina Applegate.

„Încă trebuie să folosesc scaunul cu rotile când merg la medic. Nu pot să merg pe jos de la mașină până în cabinet. Încă mă confrunt cu toate astea. Nu s-a întâmplat nicio minune când mi-a spus: «Nu ai scleroză multiplă». Nu s-a schimbat nimic în mod miraculos”, a adăugat ea.

„E ciudat, pentru că simt că i-am dezamăgit pe toți. E un sentiment ciudat pentru că devenisem, și ei și tu, imaginea reprezentativă a persoanelor cu scleroză multiplă. Tot ce am făcut, tot ce am întreprins… aveam, la naiba, un motiv pentru care fiecare zi era atât de grea”, i-a spus Christina Applegate colegei Jamie-Lynn Sigler, actriță diagnosticată de asemenea cu scleroză multiplă.

„Iar acum nu mai am un motiv. Este o situație extrem de tulburătoare și foarte derutantă pentru mine”, a explicat ea.

Applegate a dezvăluit în august 2021 că fusese diagnosticată cu scleroză multiplă. Într-un interviu acordat revistei People pentru promovarea cărții sale de memorii „You With the Sad Eyes” (Tu, cea cu ochii triști), ea a spus că, din cauza afecțiunii, își petrece cea mai mare parte a timpului imobilizată la pat.

Boala este una neurologică progresivă care afectează sistemul nervos, putând duce în cele din urmă la pierderea vederii și paralizie.

Christina Applegate a devenit faimoasă încă din adolescenţă datorită rolului Kelly Bundy din serialul american de comedie „Married… with Children” (Familia Bundy) şi a fost recompensată cu un premiu Emmy pentru un alt rol într-un sitcom de succes, cel din „Friends”, unde a interpretat-o pe Amy, sora lui Rachel.

Este cunoscută de asemenea și pentru rolurile sale din filmele „Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” și „Don’t Tell Mom the Babysitter’s Dead”.

Ea s-a retras din actorie la doi ani după diagnosticul de scleroză multiplă primit în 2021, când și-a încheiat rolul din serialul „Dead to Me” (Nu mai exiști pentru mine).

În ultimele șase luni, Christina Applegate se retrăsese inclusiv din podcastul realizat împreună cu Sigler. Aceasta din urmă dezvăluise încă din 2016 că fusese diagnosticată cu propria formă de scleroză multiplă, numită scleroză multiplă recurent-remisivă (SMRR).