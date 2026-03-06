Christina Applegate spune că i s-au oferit atât de puțini bani pentru un film celebru încât a fost „jignitor”

Christina Applegate, fotografiată în 2010, cu trei ani înainte de apariția celui de-al doilea film „Anchorman”, FOTO: Matt Sayles / AP / Profimedia Images

Christina Applegate a dezvăluit cum actorul Will Ferrell și regizorul Adam McKay i-au cedat o parte din propriile onorarii pentru filmul de comedie „Anchorman: The Legend of Ron Burgundy” din 2004 după ce oferta studioului care l-a produs era cu mult sub nivelul colegilor ei bărbați, relatează Variety.

„Când au venit cu oferta inițială, era, știți, puțin jignitoare”, a povestit Applegate într-un interviu acordat emisiunii „The View” pentru a-și promova volumul de memorii recent apărut, „You With the Sad Eyes” (Tu, cea cu ochii triști).

„Și am spus că nu pot. Știu cât valorez și nu pot accepta asta”, a subliniat actrița celebră pentru rolul lui Kelly din serialul „Familia Bundy”.

„Ei (n.r. Ferrell și McKay) își doreau foarte mult să joc rolul și au spus: «Ei bine, o să contribuim și noi». Slavă Domnului că au făcut-o, pentru că a fost una dintre cele mai bune experiențe din întreaga mea viață”, a dezvăluit actrița acum în vârstă de 54 de ani.

„A fost o adevărată lecție. Nu mai făcusem niciodată improvizație înainte. Să învăț de la grupul acela de tipi… e genul de curs magistral pentru care oamenii plătesc. Steve Carell, de exemplu, preda practic asta”, a explicat Applegate, care a vorbit recent despre lupta sa cu scleroza multiplă, boala debilitantă cu care a fost diagnosticată în 2021, după ce cu ani în urmă fusese diagnosticată și cu cancer la sân.

Filmul „Anchorman” cu Christina Applegate este disponibil în streaming

„Anchorman” se învârte în jurul prezentatorul de știri Ron Burgundy (interpretat de Ferrell), care intră în conflict cu noua sa coprezentatoare (Veronica Corningstone, jucată de Applegate). Anchorman” a fost lansat în cinematografe pe 9 iulie 2004 și a avut încasări de 90 de milioane de dolari la box office la nivel mondial.

În afară de cinematografe, el a fost difuzat de numeroase ori la TV și în România și este una dintre cele mai citate comedii de la începutul anilor 2000, ducând totodată la continuarea din 2013, „Anchorman 2: The Legend Continues”, în care Applegate a jucat din nou.

A fost unul dintre ultimele ei filme după ce a câștigat lupta cu cancerul la sân, dar a fost nevoită să treacă printr-o dublă mastectomie. Ambele filme „Anchorman” pot fi văzute în prezent în streaming pe platforma SkyShowtime.

Filmul original din 2004 este disponibil și pe Amazon Prime Video, dar nu este inclus în pachetul de abonament lunar, putând fi închiriat în schimb pentru 3,99 RON.