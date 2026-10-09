După ce și-a vândut acțiunile de la eMAG, unul dintre cei mai bogați români devine acționar alături de Selly: „Acesta este genul de proiect în care vreau să fiu implicat”

Compania de investiții fondată de Iulian Stanciu intră acum în acționariatul NIBIRU, după o primă etapă, cea a unei finanțări acordate proiectului în faza de dezvoltare.

Decizia de a intra în acționariatul companiei lui Andrei Șelaru (Selly) vine după primul sezon NIBIRU, în care proiectul și-a demonstrat capacitatea de a atrage public la scară mare și de a construi un ecosistem care reunește entertainment, gastronomie, sport, retail, artă și experiențe pentru publicuri diferite. În primul sezon, NIBIRU a înregistrat peste două milioane de vizite, iar împreună cu Beach, Please!, ecosistemul dezvoltat în zonă a depășit 2,6 milioane de vizite, se arată într-un comunicat de presă.

Cele două părți nu au făcut publice detaliile financiare ale tranzacției. Finalizarea acesteia este condiționată de obținerea aprobării Consiliului Concurenței, se mai arată în comunicat.

Selly. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

„Vreau să investesc în România”

„Cred foarte mult în antreprenoriatul românesc și vreau să continui să investesc în România, în companii și proiecte care au ambiția de a construi la scară mare și de a crea valoare aici. România are antreprenori buni, talent și resurse și cred că putem construi businessuri care să devină relevante nu doar local, ci și regional. NIBIRU este un ecosistem: în jurul lui au crescut deja, într-un singur sezon, zeci de antreprenori și operatori, iar fiecare etapă nouă de dezvoltare poate crea mai multe oportunități pentru ei. Primul sezon a confirmat atât capacitatea echipei, cât și potențialul proiectului. Acesta este genul de proiect în care vreau să fiu implicat și pe care vreau să îl susțin pe termen lung”, spune Iulian Stanciu, fondator Inspire Asset Management.

„Iulian Stanciu și echipa Inspire Asset Management au ales să investească în NIBIRU înainte de succesul primului sezon și înainte să existe proiectul pe care publicul îl vede astăzi. Pentru noi, lucrul acesta contează. Ambiția noastră este mai mare decât NIBIRU. Credem că litoralul românesc poate arăta fundamental diferit peste câțiva ani și că România poate construi destinații capabile să concureze pentru public cu proiecte din alte piețe europene. NIBIRU este contribuția noastră la această schimbare. Vrem să construim un motiv pentru care oamenii să aleagă litoralul românesc nu doar pentru câteva zile sau pentru un singur eveniment, ci pentru experiența pe care o pot găsi aici”, a declarat Andrei Șelaru (Selly), CEO NIBIRU.

Exit-ul de la eMAG

Omul de afaceri Iulian Stanciu și-a anunțat în iunie exit-ul din eMAG, grup care avea o cifră de afaceri de 2,2 miliarde de euro și care era evaluat la aproximativ 3,7 miliarde de euro. Evaluările de acest tip sunt volatile.

Stanciu a vândut restul de acțiuni pe care îl mai avea la eMAG către Prosus, acționarul majoritar sud-african al companiei, scrie site-ul Economica. Potrivit publicației, Iulian Stanciu mai avea aproape 12% dintre acțiunile companiei Dante International, care reunește eMAG România, diviziile eMAG Ungaria și Bulgaria și platforma Fashion Days.

Vrea 10 eMAG-uri în domenii diferite

În iunie, omul de afaceri anunța că vrea să investească în noi companii.

În septembrie, Stanciu anunța că vrea să ajungă la 5 miliarde de euro active gestionate în 10 ani și să construiască „10 eMAG-uri în domenii diferite”, după cum a relatat site-ul Start-Up.ro.