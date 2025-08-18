După ce Ungaria a denunțat „un atac scandalos”, Kievul i-a transmis că poate „trimite plângeri” la Moscova. De la ce a pornit gâlceava diplomatică

Ministrul de Externe de la Budapesta, Peter Szijjarto, a declarat luni că fluxul de petrol rusesc către Ungaria a fost oprit după un atac ucrainean asupra conductei Drujba, transmite Reuters. În replică, Kievul a spus să trimită plângeri la Moscova.

Spre deosebie de majoritatea țărilor membre UE, Ungaria a continuat să se bazeze pe energia venită din Rusia, în ciuda invaziei din Ucraina.

Țara din Europa de Est importă petrol prin conducat Drujba, care trece prin Belarus și Ucraina pentru a ajunge în Ungaria și Slovacia.

Szijjarto a anunțat pe Facebook că a discutat cu ministrul rus al Energiei, Pavel Sorokin, care i-a transmis că se lucrează la restabilirea fluxului de petrol, dar este neclar când se va relua furnizarea.

„Ce mai recentă lovitură asupra securității noastre energetice este scandaloasă și inacceptabilă”, a spus șeful diplomației ungare. Szijjarto nu a precizat când și unde a avut loc atacul imputat Kievului.

Oficialul de la Budapesta a acuzat Bruxellesul și Kievul că încearcă să împingă țara sa în războiul din Ucraina, implicit prin ceea ce Szijjarto numește „numărul în creștere al atacurilor ucrainene asupra securității noastre energetice”

„Deci să fim clari din nou: acesta nu este războiul nostru, nu este treaba noastră, nu vrem să ne băgăm, și atâta timp cât suntem la putere, nu ne vom băga”, a mai spus Szijjarto, precizând că „electricitatea din Ungaria joacă un rol important în alimentarea Ucrainei”.

Ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sîbiha, nu a confirmat, nici infirmat acuzațiile privind atacul, dar a scris pe X că Ungaria „poate trimite plângerile sale” la Moscova, nu la Kiev.

„Rusia, nu Ucraina, a pornit acest război și refuză să îi pună capăt. Ungariei i s-a spus de ani de zile că Moscova nu este un partener de încredere. În ciuda acestui fapt, Ungaria a depus toate efoturile pentru a menține relația cu Rusia”, a scris Sîbiha.

Ministerul Apărării de la Kiev,forțele armate ucrainene și compania de stat ungară MOL nu au răspuns imediat la o solicitare de comentarii din partea Reuters.

Nici rafinăria Slovnaft din Slovacia, țară care primește petrol prin conducta Drujba, nu a comentat afirmațiile lui Szijjarto.

Anul trecut, șeful diplomației maghiare a declarat că această conductă petrolieră rămâne principala rută pentru importurile de țiței.

Ungaria importă anual circa două milioane de tone de petrol livrat de Lukoil, prin conducta Drujba, echivalentul a aproximativ o treime din importurile totale de petrol ale Ungariei

Suspendarea livrărilor de petrol de luni vine după ce săptămâna trecută armata ucraineană a precizat pe 13 august că dronele sale au lovit stația de pompare a petrolului Uniecha din regiunea Briansk din Rusia.