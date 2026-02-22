După ce Ungaria și Slovacia au amenințat că „sting lumina”, Ucraina a ripostat. „Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului”

Oameni stau la coadă pentru a primi mâncare caldă gratuită, oferită de veterani ai Brigăzii 3 Asalt Separate din cadrul Forțelor Armate ale Ucrainei, într-un cartier rezidențial din Kiev, după ce atacurile aeriene repetate ale Rusiei asupra sectorului energetic au lăsat populația fără electricitate, căldură și apă, în cea mai aspră iarnă din ultimele decenii, duminică, 8 februarie 2026. Foto: Efrem Lukatsky / AP / Profimedia

Ministerul de Externe al Ucrainei a condamnat sâmbătă ceea ce a descris drept „ultimatumuri și șantaj” din partea guvernelor Ungariei și Slovaciei, după ce acestea au amenințat că vor opri furnizarea de energie electrică către țara invadată de Moscova dacă Kievul nu reia fluxurile de petrol rusesc, relatează Reuters.

Livrările de petrol rusesc către Ungaria și Slovacia au fost întrerupte din 27 ianuarie, când Kievul a declarat că o dronă rusă a lovit echipamentele conductei din vestul Ucrainei. Slovacia și Ungaria spun că Ucraina este de vină pentru întreruperea prelungită.

Prim-ministrul Slovaciei, Robert Fico, a declarat sâmbătă că va întrerupe furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina în termen de două zile, dacă Kievul nu va relua tranzitul petrolului rusesc către Slovacia prin teritoriul Ucrainei. Și premierul ungar Viktor Orban a făcut o amenințare similară cu câteva zile înainte.

Problema a devenit una dintre cele mai aprige dispute dintre Ucraina și cele două țări vecine, membre ale UE și NATO, ale căror lideri s-au opus consensului din Europa pentru a cultiva relații cordiale cu Moscova.

Slovacia și Ungaria sunt singurele două țări din UE care încă depind de cantități semnificative de petrol rusesc transportat prin conducta Drujba din era sovietică, care traversează Ucraina.

„Ucraina respinge și condamnă ultimatumurile și șantajul guvernelor Ungariei și Republicii Slovace cu privire la aprovizionarea cu energie între țările noastre”, a declarat Ministerul Afacerilor Externe al Ucrainei într-un comunicat.

„Ultimatumurile ar trebui trimise Kremlinului, și cu siguranță nu Kievului”, a continuat mesajul.

Ce rol joacă Ungaria și Slovacia pentru Ucraina

Împreună, Ungaria și Slovacia furnizează aproximativ jumătate din exporturile europene de energie electrică de urgență către Ucraina, pe care Kievul se bazează din ce în ce mai mult, deoarece atacurile rusești au avariat rețeaua sa electrică.

„Dacă aprovizionarea cu petrol către Slovacia nu va fi reluată luni, voi cere SEPS, societatea pe acțiuni de stat, să oprească furnizarea de energie electrică de urgență către Ucraina”, a declarat Fico într-o postare pe X.

Kiev a declarat că astfel de acțiuni sunt „provocatoare, iresponsabile și amenință securitatea energetică a întregii regiuni”.

Pe tot parcursul războiului care durează de aproape patru ani, Ucraina a permis ca teritoriul său să fie utilizat pentru exporturile rusești de energie către Europa, care au fost drastic reduse, dar nu oprite.

Ucraina a propus rute alternative de tranzit pentru transportul petrolului către Europa, în timp ce lucrările de reparații de urgență ale conductelor sunt în curs de desfășurare.

Într-o scrisoare văzută de Reuters, misiunea ucraineană la UE a propus transporturi prin sistemul ucrainean de transport al petrolului sau pe o rută maritimă, incluzând potențial conducta Odesa-Brody care leagă principalul port ucrainean de la Marea Neagră de UE.

Din octombrie anul trecut, Rusia și-a intensificat atacurile cu drone și rachete asupra sistemului energetic ucrainean, întrerupând alimentarea cu energie electrică și căldură, în timp ce milioane de ucraineni au suferit perioade de întreruperi de curent când afară erau temperaturi cu mult sub zero grade.