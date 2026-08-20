După decizia CCR, un singur partid spune că nu va mai face nimic pentru desecretizarea declarațiilor de avere

Liberalii nu vor depune un nou amendament la Legea Integrității pentru transparentizarea averilor demnitarilor, au declarat pentru HotNews surse din PNL, invocând riscul de a pierde bani din PNRR.

PSD nu promite o modificare, dar se angajează „să caute” o formulă constituțională.

AUR evită să se pronunțe.

Alte două partide și-au anunțat, în discuțiile cu HotNews, intenția de a propune modificări la Legea Integrității pentru a asigura publicarea averilor.

Curtea Constituțională a respins luni soluția declarației de interese financiare, convenită săptămâna trecută de partide, după ce CCR decisese în mai că declarațiile de avere nu trebuie publicate pe site-ul ANI, iar documentele nu trebuie să includă bunurile soților.

Lider PNL: „Vom vota așa cum vine… pierdem jalonul”

Oficial, liderul deputaților PNL Gabriel Andronache spune că partidul așteaptă motivarea Curții înainte de a lua o decizie privind depunerea unui nou amendament.

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

Neoficial, liberalii sunt mai expliciți. „Vom vota așa cum vine. Nu putem risca o retrimitere la CCR și încă o respingere, pentru că pierdem jalonul”, spune un lider liberal contactat de HotNews.

Termenul limită pentru adoptarea Legii Integrității, astfel încât România să nu piardă 770 de milioane de euro din PNRR, este 30 august.

Radu Marinescu (PSD): Avem disponibilitate să căutăm o formulă pentru transparență

Social-democrații se declară dispuși să lucreze la o modificare legislativă care să asigure transparența declarațiilor de avere, spune fostul ministru PSD al Justiției Radu Marinescu.

Radu Marinescu. Foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

„Avem deplină disponibilitate să căutăm o formulă pentru transparență. După ce voi cunoaște considerentele deciziei constituționale, vă asigur că voi folosi toate resursele intelectuale, de experiență profesională, evident, de consultare cu colegii mei pentru a căuta o formulă care să fie constituțională”, a declarat Marinescu pentru HotNews.

Deputatul recunoaște însă că este greu să redactezi un nou amendament în câteva zile, în așa fel încât să fie respectat termenul PNRR.

Cât despre publicarea din proprie inițiativă a datelor despre avere, liderul PSD Sorin Grindeanu a declarat luni: „Îi îndemn pe toţi colegii mei, nu pot să-i oblig, dar îi îndemn pe toţi colegii mei să îşi facă publice declaraţiile de avere.”

Surse HotNews din conducerea PSD susțin că partidul ia în calcul publicarea unui tabel pe site-ul Partidului Social Democrat, în care candidații partidului la funcții de primar, președinți de consilii județene sau parlamentari să-și treacă declarațiile de avere. Măsura ar urma să fie propusă la următoarea ședință a partidului, potrivit acelorași surse.

Ștefan Avrămescu (AUR): Vedem care este o altă variantă

Reprezentanții partidului lui George Simion se declară în favoarea transparenței, dar evită să spună dacă vor amenda din nou Legea integrității pentru a asigura publicarea declarațiilor de avere.

„Noi ne dorim o cât mai mare transparență, iar acest principiu îl vom apăra și promova în continuare. Vom vedea sub ce formă după ce vom discuta cu colegii parlamentari.”, a declarat purtătorul de cuvânt AUR, Ștefan Avrămescu, într-o discuție cu HotNews.

Ștefan Avrămescu. Inquam Photos / Alexandru Nechez

Întrebat marți în Parlament dacă nu este o dublă măsură să spui că susții transparența, dar să nu spui clar că vei publica declarațiile de avere, reprezentantul AUR a răspuns: „Nu este o dublă măsură. Ne-am respectat atribuțiile legale. Pe partea de publicare, vedem care este o altă variantă de a le publica în spațiul public pe lângă site-ul celor două Camere.”

Nici Grupul PACE – Întâi România nu are încă un răspuns clar cu privire la pașii următori pentru transparență, după decizia CCR.

„Fiecare coleg își gestionează declarațiile conform legii și propriei opțiuni. Cu siguranță, după ce vom citi motivarea oficială a Curții, vom evalua la nivel de grup dacă este necesară o clarificare legislativă în Parlament pentru a asigura transparența cerută de societate”, a declarat liderul grupului PACE – Întâi România, Ninel Peia, pentru HotNews.

Diana Stoica (USR): Vom discuta cu juriștii ce amendament am putea depune

Lidera deputaților USR, Diana Stoica, promite că „direcția” în care va merge USR prin amendamentele propuse va fi cea a transparenței.

Diana Stoica, deputat USR. Foto: Inquam Photos / George Călin

„După ce vedem motivarea Curții, vom discuta cu juriștii ce amendament am putea depune și adopta pentru ca publicitatea sa fie cât mai largă, cu respectarea standardelor constituționale impuse de CCR”, a completat Diana Stoica.

În privința publicării voluntare a declarațiilor de avere, lidera USR a anunțat că urmează o discuție în cadrul grupului parlamentar.

„Cred că deciziile individuale vor fi pentru transparență, așa cum au fost și toate propunerile USR pe această lege pană acum.”

Simona Macovei (SOS): Susțin publicarea voluntară

Lidera grupului S.O.S. România, deputata Simona Macovei a adăugat că, după publicarea motivării CCR, va susține un text care să păstreze accesibile informațiile necesare controlului public.

Simona Macovei. Inquam Photos / Codrin Unici

„După publicarea motivării, voi susține modificarea textului astfel încât informațiile strict necesare pentru verificarea conflictelor de interese și pentru controlul public asupra demnitarilor să poată rămâne accesibile, într-o formă clară, proporțională și compatibilă cu Constituția.”

Cât despre propria conduită, Macovei s-a angajat la publicarea voluntară a informațiilor despre interesele financiare proprii și a spus că va propune același standard colegilor din grupul parlamentar.

„În ceea ce mă privește, susțin publicarea voluntară a informațiilor privind propriile interese financiare și voi propune colegilor din grupul parlamentar S.O.S. România să adopte același standard, cu respectarea datelor personale și a drepturilor terților”, a mai spus lidera grupului S.O.S.

Cum s-au secretizat averile demnitarilor

În mai 2025, CCR a declarat neconstituționale articolele de lege care prevăd publicarea declarațiilor de avere pe site-ul Agenției Naționale de Integritate și declararea bunurilor soților și soțiilor. Curtea Constituțională susținea, la acel moment, că anonimizarea unor informații din actualele declarații nu asigură suficientă confidențialitate.

În motivarea publicată în urma deciziei din 2025, CCR a indicat o posibilă alternativă la secretizarea declarațiilor de avere: o declarație de interese financiare cu praguri valorice indicate, dar fără detalii. Apoi, ANI și Ministerul Justiției au anunțat eforturi comune de a găsi o formulă de menținere a transparenței declarațiilor de avere.

Însă, în proiectul de reformă ANI trimis în Parlament de ministrul interimar al Justiției, Cătălin Predoiu, pe 21 iulie 2026, era prevăzut că declarațiile de avere rămân secrete. O săptămână mai târziu, PSD, PNL și USR au căzut de acord asupra unui amendament care presupune comasarea declarațiilor de avere și de interese într-un nou document unic: declarația de interese financiare. Conținutul acestor declarații urma să fie făcut public, dar fără precizarea unor sume fixe, ci doar a unor praguri – după cum recomanda CCR în 2025.

Cu toate acestea, luni, când a fost analizată sesizarea de neconstituționalitate a publicării declarațiilor de avere ale soțului/soției, respectiv partenerilor de viață ale demnitarilor, CCR s-a pronunțat și în defavoarea amendamentului privind declarațiile de interese financiare.

„Publicarea declarațiilor de interese financiare ale persoanelor care dețin funcții/ demnități publice, precum și ale soților/ soțiilor acestora pe pagina de internet a Agenției Naționale de Integritate contravine Deciziei Curții Constituționale nr.297/2025, prin care s-a stabilit că astfel de măsuri aduc atingere dreptului la viață privată”, se arată într-un comunicat de presă publicat în urma ședinței CCR.

Președinta Curții Constituționale a precizat marți că, deși judecătorii nu au examinat în mod direct obligativitatea publicării declarațiilor de interese financiare, deoarece nu a existat nicio sesizare în acest sens, se așteaptă „la o soluție ușor diferită” din partea Parlamentului când va reanaliza legea ANI.

„Sesizarea a vizat publicarea declarațiilor de avere ale soțului sau soției, respectiv ale partenerilor de viață ale demnitarilor, iar CCR a declarat-o neconstituțională în ședința de luni, astfel că prevederea a picat în integralitate, a spus Simina Tănăsescu, într-un interviu pentru Cotidianul.