După declarațiile lui Grindeanu, asociațiile care luptă pentru drepturile persoanelor LGBTQ+ cer adoptarea legilor pentru parteneriatul civil

Asociațiile amintesc de decizia CEDO din 2023 care „obligă România să recunoască căsătoriile gay printr-o hotărâre definitivă” și de o hotărâre a CJUE din 2025 care a condamnat România pentru nerecunoașterea căsătoriilor gay oficiate pe teritoriul UE.

Pornind de la declarațiile lui Sorin Grindeanu care a spus într-un interviu la G4Media că nu înțelege de ce nu se aplică decizia CEDO care prin care România e obligată să recunoască și să protejeze cuplurile formate din persoane de același sex, mai multe asociații care luptă pentru drepturile comunității LGBTQ+ cer Parlamentului să adopte „de urgență” legi privind parteneriatul civil.

„În contextul declarațiilor recente într-un interviu G4Media ale președintelui Camerei Deputaților și președintelui PSD Sorin Grindeanu cu privire la necesitatea implementării hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la recunoașterea legală a cuplurilor gay, considerăm că România trebuie să adopte de urgență o legislație privind parteneriatul civil”, arată comunicatul de presă.

Legile blocate în Parlament

Asociația MozaiQ a transmis printr-un comunicat de presă că împreună cu alte 65 de ONG-uri și persoane publice, cer Parlamentului să adopte de „urgență propunerile legislative Pl-x 152/2019 sau Pl-x 153/2019 referitor la parteneriatul civil, care oferă un cadru de recunoaștere legală pentru toate cuplurile necăsătorite din România”.

Primul proiect de lege, Pl-x 152/2019, a fost depus în Parlament în 2019. Proiectul a fost semnat de 37 de senatori și deputați de la PSD, PNL, USR și UDMR. Senatul a respins proiectul tot în 2019, iar de atunci este blocat la Camera Deputaților, care este for decizional. Inițiativa reglemenează, practic, parteneriatul civil între cupluri de persoane de același sex.

Al doilea proiect la care face referire asociația MozaiQ a fost inițiat de un deputat PSD și de un senator PNL. La fel ca primul, a fost respins de Senat și e blocat la Camera Deputaților de 7 ani.

Ambele propuneri legislative au primit avize pozitive de la mai multe comisii de specialitate din Parlament, cum ar fi comisia pentru muncă, pentru drepturile omului sau cea pentru egalitate de șanse.

„Solicităm adoptarea unui raport favorabil în Comisia Juridică și trimiterea acestor propuneri în plenul Camerei, unde să fie adoptate de majoritatea de la guvernare”, transmite MozaiQ.

Ce a spus Grindeanu

Întrebat despre cum se poziționează pe tema recunoașterii căsătoriilor cuplurilor de același sex, Sorin Grindeanu a declarat pentru G4Media că deși nu cunoaște subiectul, crede că „fiecare ar trebui să facă ce vrea”, cât timp nu încalcă libertățile celorlalți.

„Chiar nu știu acest subiect. Punctul meu de vedere este că fiecare acasă are dreptul să facă ce vrea, atâta timp cât nu atinge libertățile celuilalt. Dacă sunt oameni – și sunt oameni în România – cu orientare sexuală de acest tip, LGBT, este treaba lor și trebuie să aibă și ei drepturi, așa cum au și ceilalți”, a spus președintele PSD.

Apoi, Grindeanu a spus că nu înțelege de ce în România nu este aplicată o decizie din mai 2023 a Curții Europene pentru Drepturile Omului (CEDO) care obligă statul român să adopte legi prin care să recunoască și să protejeze cuplurile de același sex.

„Da. De aceea mă mir. Pur și simplu nu știu de ce nu e pusă în aplicare în acest moment”, a răspuns el când a fost întrebat dacă va aplica decizia în cazul în care ajunge premier