După deschiderea dosarului penal de DNA, Ciucu face un anunț legat de conducerea PNL

Primarul Bucureștiului, liberalul Ciprian Ciucu, a anunțat sâmbătă la prânz că refuză propunerea de a candida pentru postul de prim-vicepreședinte PNL la Congresul Extraordinar de duminică din cauza dosarului penal deschis de DNA săptămâna aceasta.

Anunțul vine în condițiile în care posibila sa candidatură în tandem cu cea pentru funcția de președinte al PNL a lui Ilie Bolojan a creat o dilemă pentru acesta.

Astfel Bolojan avea de ales între a-și asuma un prim-vicepreședinte urmărit penal, apărând în același timp imaginea primarului Bucureștiului, într-un moment dificil, sau a decide să pună pe altcineva în poziția de „mână dreaptă”, pentru a nu da impresia că PNL se coalizează cu un primar aflat sub lupa justiției.

Ciprian Ciucu era varianta „safe” de prim-vicepreședinte, gândită de liberali, conform mai multor surse din partid. Dar deschiderea dosarului de corupție de la DNA a complicat lucrurile, susțin aceleași surse.

Ciucu: PNL trebuie să dețină avantajul moral

Anunțul lui Ciucu pare să fi rezolvat dilema, el spunând că a refuzat propunerea colegilor de a candida pentru poziția de prim-vicepresedinte al PNL deoarece partidul va avea duminică „un congres esențial pentru direcția în care merge România pe termen mediu și lung.”

„Din cauza dosarului deschis săptămâna aceasta pe numele meu, nu vreau să îi pun în situația de a avea un Prim-vicepresedinte urmărit penal. PNL trebuie să aibă o conduită ireproșabilă pentru a recâștiga încrederea românilor și să nu i se arunce permanent în față situația mea. Știm cum fac ei”, a scris Ciucu pe Facebook.

„Am convingerea că este o decizie corectă față de colegii mei! Este o decizie corectă pe termen lung, este decizia mea. Pentru că pleacă pe un nou drum și pentru urmează o luptă grea cu PSD și cu sistemul, PNL trebuie să dețină avantajul moral! Acum nu trebuie să fie despre persoana mea și despre ceea mi s-ar cuveni mie în urma acestor ani de muncă, ci despre lupta care va urma“. Partidul nostru are în continuare multe resurse de competență și integritate pe care să le aducă în lupa pentru România!”, a continuat el.

Ciucu spune că el se va dedica exclusiv postului de primar al Bucureștiului: „Am prea multe de făcut pentru a pune orașul la punct iar timpul este scurt.”

„Nu, nu mă las, nu o luați așa! Doar mă repliez pentru pentru a rezista cu demnitate împotriva a ceea ce este orchestrat împotriva mea. Dar am încredere în justiție. Vă mulțumesc din suflet pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în mediul on-line și pe stradă! Să știți că a contat mult pentru mine în această perioadă grea! Strângeti rândurile în jurul lui Ilie Bolojan!”, a mai spus Ciucu.