Pe cine va conta Bolojan ca singurul prim-vicepreședinte liberal, la Congresul PNL de duminică: „dilema Ciucu”

La Congresul PNL de duminică va fi ales un singur prim-vicepreședinte, nu patru, așa cum era până acum. Această schimbare în structura conducerii a fost făcută recent. Și ea vine cu o primă mare provocare. Pe mâna cui vor merge Bolojan și delegații la Congres?

Ciprian Ciucu era varianta „safe” de prim-vicepreședinte, gândită de liberali, conform mai multor surse din partid. Dar deschiderea dosarului de corupție de la DNA a complicat lucrurile, susțin aceleași surse.

La ieșirea de la DNA, Ciucu nu a negat existența unor fapte invocate de procurori în dosar, dar a negat ferm că este implicat în vreun fel. A spus că poate numele său de primar al Sectorului 6 a fost folosit.

Ce se întâmplă sâmbătă

Candidaturile urmează să fie depuse până sâmbătă la ora 17:00, Ilie Bolojan fiind singurul până acum care a declarat că va face acest lucru, în condițiile în care premierul desemnat Adrian Veștea a spus că renunță la intenția de a candida la șefia PNL.

Preşedintele actual al PNL, Ilie Bolojan, a anunţat, vineri, că îşi depune candidatura la şefia PNL, împreună cu echipa alături de care va merge mai departe, el arătând că PNL trebuie să îşi stabilească o conducere şi direcţia pe care o va urma.

Liberalii organizează, sâmbătă de la ora 14:00, la Romexpo, o şedinţă tehnică înainte de Congresul Extraordinar al partidului de duminică, la care urmează să fie modificat şi Statutul formaţiunii.

Bolojan va candida împreună cu prim-vicepreședintele

O opțiune pentru un prim-vicepreședinte sau altul devine și mai importantă acum. Nu doar pentru că e singura mână dreaptă a șefului PNL. Ci și pentru că noile alegeri presupun o „candidatură gen platformă de idei”.

În Congresul Extraordinar al PNL se va vota pe bază de moțiuni. Asta înseamnă că președintele și prim-vicepreședintele, alături de întreaga echipă de conducere, se votează la pachet, pe aceeași listă și pe baza unui program de idei și măsuri referitoare la PNL, dar și la țară.

Își va asuma Bolojan un prim-vicepreședinte urmărit penal și va alege în mod țintit să fie Ciucu, pentru a apăra imaginea primarului Bucureștiului, într-un moment dificil?

Sau va căuta o altă persoană pentru a nu da sentimentul unui public exigent că PNL se coalizează cu un primar aflat sub lupa justiției? Rezolvarea acestor două întrebări au devenit o miză importantă în partid, conform mai multor liberali.

Moțiunea câștigătoare dă echipa câștigătoare

Una dintre modificările importante la statutul PNL care vor fi discutate la Congresul de duminică se referă la prim-vicepreședinți, care acum sunt în număr de patru, dar se propune să rămână doar unul.

La ultimele alegeri interne, PNL și-a ales patru prim-vicepreședinți: Ciprian Ciucu plus trei care sunt acum contestatari ai lui Bolojan: Cătălin Predoiu (care și-a dat demisia din funcție miercuri), premierul desemnat Adrian Veștea și senatoarea Nicoleta Pauliuc.

Noul statut prevede votul pentru o moțiune, iar alegerea unei moțiuni semnifică alegerea echipei care a susținut moțiunea câștigătoare.

Iar echipa care a venit cu moțiunea câștigătoare va forma Biroul Permanent Național împreună cu președinții organizațiilor județene.

Echipa câștigătoare va da astfel președintele, prim-vicepreședintele, secretarul general și opt vicepreședinți.

Lider local: „Cred că Ciprian Ciucu poate candida”

Liderul PNL Maramureș, deputatul Ionel Bogdan, a subliniat că noţiunea de prim-vicepreşedinte este clară şi nu poate fi decât un singur prim-vicepreşedinte.

„Prim-vicepreşedinte va fi unul singur, secretar general, opt vicepreşedinţi executivi care vor primi atribuţiile din partea Biroului Politic Naţional, ulterior şi preşedinţii organizaţiilor, adică preşedinţii filialelor judeţene, vor fi membri de drept în acest birou, iar ulterior, dintre preşedinţii de organizaţii, la nivel regional, se va alege câte un vicepreşedinte regional. Cam aceasta este structura”, a anunţat Ionel Bogdan la sediul PNL.

„Ce să mai explicăm? În mod normal şi logic este să existe un singur prim-vicepreşedinte şi restul să fie vicepreşedinţi. Asta este o structură logică. Sigur că, de-a lungul timpului, s-au făcut tot felul de structuri. Vedeţi şi la alte partide, şi la noi, dar cred că, în acest moment, aceasta este varianta corectă, astfel încât lucrurile să funcţioneze cât mai coerent în ceea ce priveşte strategia politică a PNL şi poziţiile politice pentru viitorul PNL”, a menţionat Ionel Bogdan.

Întrebat dacă Ciprian Ciucu, actual prim-vicepreşedinte, va mai deţine această funcţie, în contextul dosarului în care este vizat de DNA, Ionel Bogdan a arătat că asta va decide Congresul partidului, care va alege o moţiune sau alta.

„Eu cred că în continuare Ciprian Ciucu poate candida, conform Statutului PNL, pentru poziţia de prim-vicepreşedinte, pe moţiunea lui Ilie Bolojan, şi cred că va face acest lucru, eu chiar sper să o facă”, a subliniat Ionel Bogdan.