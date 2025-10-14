După două săptămâni de „shutdown”, Trump spune că va dezvălui lista programelor democraților pe care le va închide definitiv / „Cereri foarte costisitoare”

Președintele SUA, Donald J. Trump, în Sala Cabinetului de la Casa Albă, din Washington, DC, SUA, pe 14 octombrie 2025. FOTO: Sipa USA / ddp USA / Profimedia

Președintele SUA, Donald Trump, a declarat marți la Casa Albă că administrația sa intenționează să prezinte vineri o listă cu „programele democraților” care vor fi tăiate ca urmare a „închiderii” actuale („shutdown”) a guvernului federal, informează Reuters.

Liderul american nu a specificat programele, dar a indicat că închiderile vor fi permanente.

A 15-a închidere a guvernului federal (sau „paralizie bugetară”), aflată acum în a 14-a zi, se prelungește în a treia săptămână, în timp ce legiuitorii republicani și democrați continuă să se acuze reciproc pentru impasul și perturbările care au rezultat.

„Doar democrații au formulat cereri, și, apropo, cereri foarte costisitoare” în schimbul votului pentru redeschiderea guvernului, a declarat marți liderul majorității republicane din Senatul SUA, John Thune, într-un discurs adresat forului legislativ.

Democrații din Senat fac presiuni pentru a-și folosi influența legislativă ca să nu fie acordate voturile necesare pentru un proiect de lege de finanțare provizorie, în scopul de a promova soluții pentru sistemul de sănătate.

Senatorul Tim Kaine, un democrat din Virginia care reprezintă mulți angajați federali concediați temporar, a declarat marți la emisiunea „Morning Edition” de la NPR că Trump va trebui să colaboreze cu democrații pentru a pune capăt închiderii guvernului.

„Dacă președintele se implică, putem rezolva această problemă în 48 de ore”, a spus Kaine.