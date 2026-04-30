După filmele cu supereroi, un alt gen foarte popular și-a pierdut din strălucire. Premieră după 20 de ani

Când sezonul estival de filme de la Hollywood va începe vineri, proprietarii de cinematografe se vor baza pe femeile încălțate cu tocuri înalte din comedia „Diavolul se îmbracă de la Prada 2”, și nu pe supereroi în costume cu pelerine, pentru a atrage publicul în sălile de cinema, relatează Reuters.

În ultimele două decenii, primul weekend din mai a adus pe marile ecrane un film cu supereroi sau un alt titlu de aventură plin de adrenalină. Disney plănuise să lanseze la începutul lui mai „Avengers: Doomsday”, dar au înlocuit titlul cu „Prada 2”, o comedie cu Meryl Streep și Anne Hathaway, după ce realizatorii filmului Marvel au cerut mai mult timp.

Analiștii din industria cinematografică se așteaptă ca această decizie să se dovedească inspirată, ei estimând că filmul, o continuare după 20 de ani a lungmetrajului original, să încaseze peste 100 de milioane de dolari în weekendul său de debut.

Însă mutarea celor de la Disney coincide și cu o scădere a forței comerciale a filmelor de acțiune, potrivit unei analize a încasărilor din America de Nord realizate de firma de consultanță TD Cowen.

La fel de multe filme cu acțiune, dar încasări mai slabe

Doug Creutz, autorul raportului, a declarat pentru Reuters că anul trecut „Superman”, „F1” și alte filme de acțiune/aventură au reprezentat 35% din vânzările de bilete din topul primelor 100 de filme.

Procentul a fost cel mai mic din 2010 încoace și a marcat al treilea an consecutiv în care n-a trecut de 40%.

Filmele cu supereroi produse de studioul Marvel deținut de Disney și lungmetrajele cu curse „Fast & Furious” ale Universal Pictures au atras audiențe masive în cinematografe în anii 2010.

Chiar și mai recent, în 2022, filmele de acțiune au generat 56% din încasările de pe piața internă a Hollywood, impulsionate de „Top Gun: Maverick” cu Tom Cruise.

Numărul filmelor de acțiune lansate în cinematografe a rămas relativ constant, la aproximativ 25 pe an, timp de mai bine de un deceniu.

Au devenit filmele mai proaste?

Analistul Creutz afirmă că o parte din scăderea vânzărilor de bilete ar putea fi legată de o calitate mai redusă a noilor filme. Totuși, chiar și titluri primite bine de critici au generat încasări mai mici decât în anii trecuți.

„Se pare că publicul nu mai este la fel de dornic să vadă nici măcar filme bune cu supereroi, cum era înainte de pandemie”, a scris Creutz într-o notă de cercetare.

În schimb, filmele pentru familie sunt în creștere, la fel și cele horror. Printre succesele recente se numără „Lilo & Stitch”, „Zootropolis 2” și „The Super Mario Bros. Movie”.

Proprietarii de cinematografe spun că popularitatea genurilor este ciclică. Cheia succesului, afirmă ei, este o ofertă variată de filme pe parcursul întregului an.

Noi filme „Spider-Man” și „Star Wars” urmează să apară vara aceasta

„Avem nevoie de mai multe drame și comedii”, a declarat pentru Reuterrs Greg Marcus, președinte și director general al The Marcus Corporation. Compania este al patrulea operator de lanțuri de cinematografe din SUA, ca mărime. „Se spune că nimeni nu mai merge la drame sau comedii. Motivul este că, de fapt, nu se mai produc astfel de filme pentru care să merite să mergi la cinema”, consideră el.

Și totuși, steaua filmelor de acțiune nu a apus cu totul. Analiștii sunt optimiști în privința lansărilor din această vară, printre acestea numărându-se „Spider-Man: Brand New Day” și „The Mandalorian and Grogu”, noul film „Star Wars”. „Avengers: Doomsday”, în schimb, a fost amânat și programat pentru decembrie.

Precedentul titlu din seria „Avengers”, „Endgame” din 2019, a generat încasări globale de 1,9 miliarde de dolari, devenind filmul cu cele mai mari încasări din toate timpurile.

El a fost depășit ulterior de filmul „Avatar” original al lui James Cameron, după ce acesta a fost relansat în China în 2021.

„Nu trebuie să fie un singur gen cel care lansează sezonul cinematografic”

Shawn Robbins, director de analiză cinematografică la Fandango și fondatorul Box Office Theory, afirmă că „Diavolul se îmbracă de la Prada 2” ar putea susține ideea unei diversități mai mari de genuri în cinematografe, a spus .

El se așteaptă ca filmul să genereze cel puțin 70 de milioane de dolari doar în America de Nord, oferind un start solid sezonului estival care, în mod obișnuit, aduce 40% din încasările anuale la box office.

„Pot garanta că există mulți oameni care speră ca acesta să devină noua normalitate”, a declarat Robbins pentru Reuters, referindu-se la dorința de a vedea mai multe filme în afara genului de acțiune.

„Nu trebuie să fie un singur gen cel care lansează sezonul cinematografic într-o perioadă foarte profitabilă”, a adăugat el.