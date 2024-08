Robert Downey Jr. va fi plătit regește pentru rolul care i-a înfuriat pe fanii filmelor ce l-au făcut bogat

Actorul american Robert Downey Jr. va încasa unul dintre cele mai mari onorarii din istoria cinematografiei pentru următorul film „Avengers”, unul care a provocat confuzie și furie în rândul fanilor francizei de lungmetraje, relatează Variety.

Deși Disney sau studioul Marvel pe care îl deține nu au dezvăluit la cât se va ridica plata actorului în vârstă de 59 de ani, surse din industria cinematografică au declarat pentru Variety că frații Russo vor fi plătiți cu 80 de milioane de dolari pentru a regiza două noi filme Avengers.

Downey Jr. urmează să joace în primul dintre ele și, potrivit informațiilor obținute de Variety, actorul premiat recent cu Oscar va fi plătit „semnificativ mai mult” decât frații Russo, care anterior au regizat 4 lungmetraje din Universul Cinematografic Marvel: Captain America: The Winter Soldier (2014), Captain America: Civil War (2016), Avengers: Infinity War (2018), și Avengers: Endgame (2019).

Ultimul dintre ele a devenit pentru scurt timp filmul cu cele mai mari încasări din istoria cinematografiei. El a fost devansat apoi din nou de filmul Avatar (2009) al lui James Cameron, relansat în cinematografe înaintea premierei sequel-ului său, Avatar: The Way of Water.

Suma exactă pe care Downey Jr. o va primi pentru viitorul film Avengers, care se va numi Doomsday, nu este cunoscută cu exactitate întrucât pachetul său de compensații va cuprinde prime și bonusuri legate de încasările obținute de lungmetraj în cinematografe.

Filmele Marvel l-au făcut pe Robert Downey Jr. unul dintre cei mai bogați actori de la Hollywood

Site-ul de specialitate CBR estimează că aceste clauze legate de încasări i-au adus lui Downey Jr. 55 de milioane de dolari în plus pentru Avengers: Endgame, pentru care se crede că a avut un onorariu de 75 de milioane de dolari. Endgame a fost de altfel ultimul film Marvel în care actorul a interpretat rolul lui Tony Stark / Iron Man.

Variety notează că Disney îi va pune la dispoziție actorului inclusiv un avion privat și o echipă de securitate personală pentru următorul Avengers, pe care studioul Marvel intenționează să îl lanseze în mai 2026, dacă filmările decurg conform planurilor.

Analiștii din industrie estimează că rolul lui Tony Stark i-a adus actorului american între 500 și 600 de milioane de dolari mulțumită celor 3 filme Iron Man, celor 4 lungmetraje Avengers, precum și aparițiilor lui Downey Jr. în The Incredible Hulk, Captain America: Civil War and Spider-Man: Homecoming.

Downey Jr. se află într-o companie selectă de actori

IGN arată că onorariul lui Downey Jr. pentru următorul său film Avengers va fi unul dintre cele mai mari din istoria cinematografiei și că puțini sunt actorii care pot cere în avans o asemenea sumă.

De exemplu, Tom Cruise s-a apropiat de venituri de 100 de milioane de dolari cu filmul său Top Gun: Maverick din 2022, însă suma include și bonusurile primite pentru încasările din cinematografe. În plus, Cruise a fost compensat și ca producător al filmului, nu doar ca actor.

Dacă ținem cont de inflație, o sumă apropiată a fost câștigată și de Harrison Ford datorită filmului Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull lansat în 2008. Se crede că el a câștigat atunci în jur de 65 de milioane de dolari ca urmare a unei înțelegeri prin care a primit un procent semnificativ din încasările filmului.

Cifrele se bazează pe sursele din industria cinematografică și estimările analiștilor în funcție de încasări întrucât contractele încheiate între actori și studiouri sunt confidențiale iar marile companii de divertisment nu sunt obligate să declare nici autorităților de reglementare din SUA cu cât plătesc fiecare actor în parte pentru diferitele filme sau seriale pe care le produc.

De ce a stârnit furia decizia actorului de a reveni într-un nou film „Avengers”

Vestea a fost anunțată la ediția de anul acesta a Comic-Con, ce a avut loc la sfârșitul lui iulie la San Diego, actorul dezvăluind într-un mod dramatic că se va întoarce în Universul Cinematografic Marvel în rolul unui antagonist după ce l-a jucat pe Iron Man timp de mai bine de un deceniu.

“New mask, same task.”



Robert Downey Jr. surprises Hall H to announce his return to the MCU as Doctor Doom. pic.twitter.com/j1SEjzse3p — Marvel Studios (@MarvelStudios) July 28, 2024

După cum au relatat IndieWire, Variety și alte site-uri de specialitate, Sala H de la Comic-Con a izbucnit în aplauze și fanii au început să îi scandeze numele lui Downey Jr. după ce el și-a dat jos masca lui Doctor Doom, unul dintre cei mai cunoscuți antagoniști din benzile desenate Marvel.

Însă uimirea inițială s-a transformat apoi în nemulțumire și de-a dreptul furie pentru unii fani ai filmelor Marvel, care și-au exprimat indignarea pe rețelele de socializare.

Chiar dacă unii s-au arătat încântați de veste, valul de critici a devenit atât de mare încât inclusiv Forbes a ajuns să scrie despre situație. Numeroși fani au fost consternați de faptul că Downey Jr. va trece de la un rol îndrăgit de milioane de persoane la unul de antagonist. „Cel mai mare erou al Răzbunătorilor este acum cel mai mare inamic al lor”, a rezumat un fan al filmelor Avengers.

Alții au acuzat că întoarcerea sa în noul rol subminează despărțirea emoționantă față de personajul său în filmul Avengers: Endgame. Unii fani au remarcat că mutarea ar fi un semn de disperare al Disney / Marvel în contextul așa-zisei „oboseli” a publicului în ultimii doi ani față de filmele cu supereroi.

Colegii lui Downey Jr. din filmele Avengers s-au declarat și ei uimiți de trecerea sa la rolul lui Doctor Doom.

De exemplu, actorul Jeremy Renner, care l-a jucat pe Hawkeye, a dezvăluit că Downey Jr. a ținut vestea în secret față de ceilalți membri ai echipei Răzbunătorilor.

Gwyneth Paltrow, care a interpretat-o pe Pepper Potts încă din primul film Iron Man din 2008, s-a arătat la fel de surprinsă. „Nu înțeleg, asta înseamnă că ești răuț acum?”, i-a scris ea lui Downey Jr. la postarea de pe Instagram în care actorul a făcut anunțul.

