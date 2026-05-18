După gigantica sală de bal, Trump vrea să aducă noi modificări la Casa Albă

Preşedintele american Donald Trump ar plănui să construiască un heliport permanent la Casa Albă pentru a preveni deteriorarea repetată a gazonului cauzată de aterizările elicopterelor, relatează Reuters, preluată de Agerpres.

Căldura de la gazele de eşapament de la elicopterele VH-92A Patriot a deteriorat în mod repetat iarba, limitând utilizarea aeronavei la Casa Albă, conform unui articol publicat luni de Wall Street Journal.

Sikorsky şi compania-mamă, Lockheed Martin, ar lucra la posibile soluţii la această problemă.

Informaţia a apărut la câteva zile după ce Trump a glumit în timpul unei cine la Rose Garden Club că ar fi descris Casa Albă folosind cuvânte urâte dacă nu ar fi fost avertismentul primei doamne Melania Trump ca el să aibă „un comportament prezidenţial”. De asemenea, s-a plâns de probleme structurale din reşedinţă, inclusiv coloane care cad şi tencuială ciobită.

Heliportul ar urma să fie cea mai recentă modificare adusă complexului Casei Albe în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump. Preşedintele american ar plănui, de asemenea, să construiască un heliport în această vară la proprietatea sa din Mar-a-Lago, în Florida.

În 2025, Trump a decis demolarea aripii de est pentru a construi în locul ei o sală de bal de 8.361 metri pătrați, care este aproape dublă față de dimensiunea reședinței executive. Costurile acesteia sunt estimate la 400 de milioane de dolari

Sala de bal face parte din efortul mai amplu al lui Trump de a remodela centrul monumental al Washingtonului, care include, de asemenea, planuri pentru un arc de 76 de metri și modificări la Centrul Kennedy.