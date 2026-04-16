După Ilie Bolojan, și Sorin Grindeanu a mers la Palatul Cotroceni să discute cu Nicușor Dan. Cât a durat întâlnirea

Întâlnirea dintre Sorin Grindeanu și Nicușor Dan are loc la o zi după una similară cu premierul Ilie Bolojan și cu patru zile înainte de consultarea PSD cu privire la retragerea sprijinului politic acordat premierului.

Sorin Grindeanu a discutat cu președintele Nicușor Dan la Palatul Cotroceni, spun sursele HotNews. Întâlnirea a durat aproximativ o oră.

Miercuri, premierul Ilie Bolojan a fost și el convocat de președinte, însă discuția a durat ceva mai mult – aproximativ două ore.

Potrivit informațiilor HotNews, astfel de întâlniri, care nu sunt niciodată anunțate oficial, au loc recurent la Palatul Cotroceni, unde liderii coaliției merg pe rând și discută pe diferite teme.

Discuțiile din această săptămână au loc în contextul în care PSD se pregătește să înceapă operațiunea de debarcare a lui Ilie Bolojan din funcția de premier. Este de așteptat ca președintele să discute și cu ceilalți lideri din coaliție, respectiv de la USR și UDMR.

Social-democrații decid dacă îl mai susțin pe Bolojan

Aproximativ 5000 de membrii ai PSD vor vota, pe 20 aprilie, dacă îi vor retrage sau nu susținerea politică premierului Bolojan în cadrul consultării pe care Sorin Grindeanu a anunțat-o prima oară acum mai bine de 5 luni, la începutul lui decembrie. Au fost stabilite și detaliile despre cum se va desfășura consultarea.

Liderii PSD se așteaptă ca votul să fie, într-o măsură covârșitoare, pentru retragerea sprijinului lui Bolojan.

Apoi, dacă după retragerea sprijinului politic premierul nu-și va da demisia până la ședința de Guvern care are loc de obicei joia, unul dintre principalele scenarii luate în calcul de social-democrați este retragerea miniștrilor din Guvern, nu și a secretarilor de stat sau a prefecților.

Premierul exclude varianta demisiei

Miercuri seara, după întâlnirea cu Nicușor Dan, premierul Ilie Bolojan a mers la sediul PNL București, unde i-a anunțat pe liberali că nu-și va da demisia din fruntea Guvernului, conform unei postări a consilierului general PNL Silviu Feroiu.

De asemenea, pe 2 aprilie, într-un interviu acordat EuropaFM, întrebat dacă ia în calcul să cedeze presiunii celor de la PSD și să demisioneze, premierul a spus că:

„Nu iau în calcul o astfel de ipoteză. Caut să mă comport responsabil cât timp am onoarea să ocup această funcție, cât timp suntem într-o situație problematică. Și, sigur, cei care generează crizele, așa cum v-am spus, trebuie să-și asume consecințele acestor lucruri și să acționeze politic așa cum consideră de cuviință”.