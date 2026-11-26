Președintele american Donald Trump a afirmat joi că i-a transmis recent președintelui rus Vladimir Putin că și-ar dori ca acesta „să pună capăt oricărei agresiuni militare” în Europa, pentru a contribui la soluționarea conflictului din Ucraina.

„În timpul discuțiilor mele din China cu președintele rus Vladimir Putin, am petrecut mult timp vorbind despre faptul că mi-aș dori să-l văd pe președintele Putin punând capăt oricărei agresiuni militare împotriva teritoriilor din Europa, în speranța că se va putea ajunge la un acord între Rusia și Ucraina, și că acest lucru se va întâmpla cât mai curând”, a scris Donald Trump pe rețeaua sa de socializare, Truth Social.

„Cred cu adevărat că acest lucru este foarte posibil. Mii de oameni sunt uciși în fiecare lună, este un adevărat masacru”, a adăugat liderul de la Casa Albă, menționând totodată întâlnirea avută, cu o zi în urmă, cu șeful NATO.

„A fost o onoare să mă întâlnesc aseară, la Mar-a-Lago, cu secretarul general al NATO, Mark Rutte. Am discutat numeroase subiecte, iar cu această ocazie l-am informat și despre discuțiile mele cu președintele Putin”, a precizat Trump.

Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit față în față joia trecută, la Shenzhen, în China, în timpul summitului Cooperării Economice Asia-Pacific (APEC), găzduit de președintele chinez Xi Jinping. La începutul întâlnirii, care a durat o jumătate de oră, Trump a declarat că are „o relație grozavă de mulți ani” cu Putin.

„Prietenul meu, Putin”

Apoi, în weekend, Trump a postat pe platforma sa Truth Social o fotografie din timpul întâlnirii sale cu Putin, pe care a însoțit-o cu mesajul „prietenul meu”. O imagine care a fost criticată inclusiv de unii dintre cei mai apropiați aliați politici europeni ai președintelui american.

Mesajul postat joi de Trump nu precizează însă la ce teritorii europene se referă președintele american și nici dacă este vorba despre Ucraina, notează AFP. Declarația vine însă într-un moment în care mai multe state europene își exprimă îngrijorarea față de ceea ce consideră a fi provocări ale Rusiei, după ce, printre altele, trei rachete de croazieră rusești au căzut în Polonia.

După întâlnirea de miercuri seară de la Mar-a-Lago, președintele SUA și șeful NATO au cerut Rusiei să nu „extindă războiul” din Ucraina, conform unei declarații comune publicate de Trump joi, tot pe contul său de Truth Social.

Donald Trump a avut în ultimele luni o poziție oscilantă în privința războiului din Ucraina. Întâlnirea fastuoasă organizată săptămâna trecută în China cu Vladimir Putin a fost puternic criticată, atât de aliații europeni ai Ucrainei, cât și de opoziția democrată de la Washington.

Anterior, Trump afirmase că liderul rus, pe care l-a descris drept un „prieten”, își dorește ca războiul să se încheie prin „mijloace diplomatice”, deși Moscova nu și-a modificat în niciun fel cerințele privind viitorul Ucrainei.