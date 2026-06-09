După Lituania, Letonia semnează un acord cu Ucraina pentru protecția anti-drone, la o zi după ce o dronă a fost doborâtă în statul baltic

Kievul s-a angajat să ofere sprijin în transferul de expertiză, în special în contextul sistemelor fără pilot și al apărării antiaeriene, ținând cont de experiența unică a Ucrainei, au precizat oficialii letoni, citați de postul public LSM.

Ucraina a semnat un acord privind dronele cu Letonia, a declarat marți președintele Volodimir Zelenski, cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o cu prim-ministrul leton Andris Kulbergs, în marja summitului țărilor baltice care a avut loc în capitala Estoniei, Tallinn, scrie Reuters.

„Acestea sunt măsuri concrete menite să consolideze apărarea noastră comună și coproducția și, mai ales, înseamnă că expertiza și experiența Ucrainei contribuie la consolidarea partenerilor noștri”, a declarat Zelenski într-o postare pe X.

Postul public leton de televiziune LSM anunțase marți iminenta semnare a „Acordului privind cooperarea în domeniul apărării”, care prevede o cooperare cuprinzătoare între cele două țări pe parcursul următorilor 10 ani, cu posibilitatea unei prelungiri ulterioare.

„Acordul va permite introducerea accelerată a experienței ucrainene în domeniul apărării Letoniei, precum și promovarea dezvoltării capacităților Forțelor Armate Naționale, asigurând resursele necesare pentru protecția eficientă a spațiului aerian și a frontierelor țării”, a declarat ministrul apărării, Raivis Melnis.

Ucraina s-a angajat să ofere sprijin în transferul de expertiză, în special în contextul sistemelor fără pilot și al apărării antiaeriene, ținând cont de experiența unică a Ucrainei, au precizat oficialii letoni, citați de LSM.

Dronă doborâtă chiar luni în Letonia

Cel puțin o dronă a pătruns luni în spațiul aerian al Letoniei, aceasta fiind doborâtă de un avion de vânătoare francez, staționat în Lituania, în cadrul misiunii NATO „Baltic Air Police”, care patrulează spațiul aerian al Letoniei, Lituaniei și Estoniei.

Oficialii letoni au spus că ea a intrat în spațiul aerian al țării în urma bruiajului electronic rusesc.

Letonia, asemenea celorlalte state baltice, a fost testată în mod repetat de dronele rusești sau cele ucrainene intrate în spațiul său aerian.

Luna trecută, căderea dronelor ucrainene rătăcite peste un depozit petrolier a provocat o gravă criză politică.

Criza a fost declanșată de decizia prim-ministrei Evika Silina de a-l demite pe ministrul Apărării Andris Spruds, pentru că nu a activat sistemele anti-drone suficient de repede.

Ulterior, partidul lui Spruds, aflat în coaliția de guvernare, s-a retras și a provocat căderea guvernului.

Acord încheiat și cu Lituania

Letonia nu este primul stat baltic care semnează un astfel de acord cu Ucraina. La summitul B9 de la București, din 13 mai, Zelenski a anunțat semnarea unui acord asemănător cu Lituania.

La începutul acestei luni, ministrul lituanian al Apărării Naționale, Robertas Kaunas, a anunțat că experți ucraineni în domeniul apărării aeriene vor sosi în Lituania pentru a contribui la consolidarea protecției împotriva dronelor rătăcite.

La București, la summitul B9, întrebat ce poate face România pentru a se proteja de dronele intrate în țara noastră, Zelenski a anunțat că este gata să semneze un acord cu Bucureștiul.