După mai multe încercări eșuate, șantierul naval Damen din Mangalia a fost vândut. Cumpărătorul este un gigant german

Compania Rheinmetal urmează să plătească în jur de 140 de milioane de euro. Licitația de vineri a fost a cincea, după patru eșecuri. Rheinmetall a participat în premieră la ea.

CITR, lichidatorul judiciar al Damen Shipyards Mangalia, și liderul pietei de restructurare și insolvență din România, anunță că a vândut șantierul astăzi, 9 octombrie 2026, în urma procedurii de licitație, la prețul de 138.034.320,47 milioane de euro, fără TVA, se arată într-un comunicat de presă.

Câștigătorul licitației este Rheinmetall Real Estate România SRL.

„Acest demers asigură posibilitatea reluării activității Șantierului Naval Mangalia, unul din cele mai importante active industriale ale României. Vânzarea reprezintă finalul unui proces complex de valorificare menit să asigure continuitatea activității și o perspectivă de viitor încurajatoare”, a declarat Paul Dieter Cîrlănaru, CEO CITR.

Ministrul demis al Apărării: Aici se vor produce patru nave până în 2030

Ministrul Radu Miruță a reacționat și el. „Pentru Armata Română, aici se vor produce patru nave până în 2030. Oamenii vor avea chiar mai multe locuri de muncă, șantierul va beneficia de investițiile necesare pentru a produce la standardele cerute de Armată, iar România își salvează de la dispariție cel mai mare șantier naval dintr-o țară europeană membră NATO”, a declarat Miruță, potrivit unui comunicat al USR.

Potrivit Economica, Guvernul României a semnat un contract de 920 de milioane de euro cu Rheinmetall pentru construirea, chiar la șantierul din Mangalia, a patru nave militare. Finanțat cu 920 de milioane de euro, prin programul european SAFE.

Statul român, acționar majoritar

La şantierul din Mangalia, statul român este acţionar majoritar cu 51%, iar compania olandeză Damen are 49% din acţiuni.

În anul 2023, grupul Damen a anunţat că a emis notificarea de reziliere a acordului de asociere încheiat în 2018 între Damen Holding BV şi statul român pentru că, „prin adoptarea Legii nr. 187/2023 a fost anulat cadrul juridic în baza căruia funcţiona asocierea dintre statul român şi Damen în ceea ce priveşte Şantierul Mangalia”, între părţi existând un litigiu arbitral internaţional. Ulterior, Damen Holding a cerut insolvenţa Damen Shipyards Mangalia, Tribunalul Constanţa deschizând, pe 19 iunie 2024, procedura respectivă.

Pe 28 aprilie 2026, magistrații de la Tribunalul Constanța decideau falimentul șantierului, după ce adunarea creditorilor a respins planul de reorganizare propus de administratorul judiciar. Toţi cei peste 1.000 de angajaţi ai şantierului au fost concediaţi cu salarii compensatorii, scria Economica.