După mărirea taxelor locale, Kelemen Hunor contestă încă o decizie a Guvernului Bolojan, din care face parte: „Nu știu de unde a apărut, sincer”

Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a susținut, miercuri, într-un interviu pentru Știrile PRO TV, că Guvernul trebuie să revină asupra deciziei prin care angajaților nu le mai este plătită prima zi de concediu medical.

În contextul în care UDMR a cerut Guvernului să revină asupra deciziei de mărire a taxelor și impozitelor locale, moderatorul interviului l-a întrebat pe Kelemen Hunor dacă sunt și alte decizii asupra cărora consideră că coaliția ar trebui să revină.

„Ar trebui să se întâmple ceva și cu prima zi de concediu medical neplătit. Iarăși, nu știu de unde a apărut, sincer. Nu vreau să spun… Dar pentru oamenii bolnavi trebuie plătită prima zi de concediu medical, trebuie găsită soluția”, a declarat Kelemen Hunor.

„Nu sunt lucruri extraordinar de mari, nu sunt chestiuni sofisticate. Deci pot fi reglate foarte, foarte repede”, a adăugat el.

Decizia Guvernului Bolojan, contestată și de o parlamentară din PNL

Măsura ca prima zi de concediu medical să nu mai fie plătită afectează și stagiul de cotizare la pensie, a afirmat miercuri senatoarea și prim-vicepreședinta PNL Nicoleta Pauliuc, care a depus și un amendament ce prevede exceptarea pacienților cu afecțiuni cronice de la această reglementare.

„Am făcut o evaluare a acestui text de lege – OUG 91/2025 – și am văzut că, de fapt, noi nu îi sancționăm pe cei care își iau concediu medical doar prin neplata primei zile. Îi sancționăm și prin faptul că pensia lor este afectată”, spune Nicoleta Pauliuc, parlamentar PNL, partid care face parte din coaliția de Guvernare și care dă premierul.

„Dacă o persoană are 20 de zile neplătite de concediu medical pe an, vârsta de pensionare se amână corespunzător cu numărul de zile de concediu medical neplătite, iar cuantumul pensiei scade și el corespunzător. O persoană care are o zi neplătită de concediu medical nu are nici stagiu de cotizare la pensie pentru ziua respectivă”, a explicat miercuri Nicoleta Pauliuc, la un eveniment dedicat Zilei mondiale de luptă împotriva cancerului.

Guvernul a decis, printr-o Ordonanță de Urgență aprobată în ultima ședință de anul trecut, că prima zi a concediului medical pentru un episod de boală nu va mai fi plătită. Măsura vizează concediile medicale care vor fi eliberate în perioada 1 februarie 2026 – 31 decembrie 2027, iar ministrul Sănătății susținea, la acea vreme, într-o declarație pentru HotNews, că scopul este „descurajarea concediilor fictive”.