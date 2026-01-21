După Minnesota, angajații ICE au fost trimiși și în statul Maine, condus tot de un guvernator democrat

Administraţia Trump a lansat o operaţiune de combatere a imigraţiei ilegale în statul Maine, unde trăiesc mai multe comunităţi de refugiaţi, printre care somalezi, au anunţat un reprezentant actual şi un fost oficial din domeniul combaterii imigraţiei, informează Reuters, preluată de Agerpres.

Peste 100 de agenţi ai Serviciului federal de imigraţie şi control vamal (ICE) au sosit în această săptămână în statul din nord-estul SUA.

Fostul oficial a precizat că operaţiunea se va concentra pe refugiaţii aflaţi în statul Maine.

Conducerea politică şi comunităţile de imigranţi din Maine se pregătesc de câteva săptămâni pentru sosirea unui număr suplimentar de agenţi ICE.

Guvernatoarea statului, democrata Janet Mills, a afirmat săptămâna trecută că tacticile agresive ale administraţiei Trump „nu sunt binevenite” în Maine.

În ultimele săptămâni, aproximativ 3.000 de agenţi federali au fost desfăşuraţi în statul Minnesota în scopul combaterii imigraţiei ilegale.

Tensiunile din Minnesota au izbucnit între oficialii federali și cei statali de când un agent ICE a ucis-o pe Renee Good, cetățeană americană, în această lună, și a rănit pe un migrant venezuelean, pe Julio Cesar Sosa-Celis, în timp ce încerca să-l rețină.

Departamentul Securității Interne a apărat agenții în ambele cazuri, afirmând că aceștia erau amenințați, dar democrații și oficialii locali au contestat această caracterizare și au susținut că agenții nu ar fi trebuit să se afle în Minneapolis în primul rând.