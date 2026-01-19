Angajații unui restaurant din SUA au fost reținuți de agenți ICE după ce i-au servit

Un grup de agenți ai Agenției pentru Imigrație și Vamă (ICE) a Statelor Unite s-a așezat să ia prânzul la un restaurant mexican de familie din statul Minnesota, pentru ca apoi să se întoarcă câteva ore mai târziu și să rețină angajații restaurantului, relatează revista People.

Potrivit relatărilor din Minnesota Star Tribune și de la postul TV local WCCO, patru agenți ai ICE s-au așezat într-un separeu pentru a lua prânzul la restaurantul „El Tapatio” din Willmar, situat la aproximativ 150 de kilometri Minneapolis, cel mai mare oraș din Minnesota, cu puțin timp înainte de ora 15:00, în data de 14 ianuarie.

Star Tribune a relatat că martorii oculari au spus că personalul era speriat în timp ce agenții își luau masa.

Până la ora 20:30, agenții ICE ar fi urmărit angajații după ce aceștia au închis restaurantul pentru noapte și, în cele din urmă, i-au reținut în apropierea unei biserici locale și a școlii gimnaziale Willmar Middle School.

Potrivit Star Tribune, trecători care au asistat la arestări au fluierat către agenți, iar o persoană a strigat: „Credeți că mama voastră ar fi mândră de voi chiar acum?”.

Cum explică autoritățile americane reținerea angajaților restaurantului

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a declarat într-un comunicat remis revistei People că ofițerii ICE „realizau supravegherea unei ținte” în acea zi, pe care au identificat-o drept Jose Rosario Gomez Gallardo.

„Ofițerii au observat că vehiculul țintei se afla în fața unei afaceri locale și l-au identificat pozitiv ca fiind ținta în timp ce se afla în interiorul localului”, a transmis DHS.

Agenția federală a adăugat că ofițerii au efectuat ulterior în cursul zilei o oprire a vehiculului, în timpul căreia l-au reținut pe „subiectul vizat” și alte două persoane aflate în mașină, „inclusiv una care avea un ordin definitiv de expulzare emis de un judecător de imigrație”.

Restaurantul „El Tapatio” s-a închis între timp, potrivit WCCO.

Tensiunile dintre locuitorii din Minnesota și agenții ICE au continuat să crească pe fondul intensificării represiunilor în materie de imigrație și a mai multor confruntări violente între cele două părți, inclusiv cea soldată cu moartea lui Renee Good, după ce a fost împușcată de un agent ICE în Minneapolis.

Rezidenții locali au organizat proteste în urma acestui incident, iar primarul orașului Minneapolis, Jacob Frey, a vorbit deschis despre solicitarea adresată agenților federali de a părăsi orașul. În cadrul unei conferințe de presă de săptămâna trecută, Frey a declarat că orașul a inițiat o acțiune în instanță pentru a pune capăt desfășurării agenților ICE.