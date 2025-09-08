După monedele digitale, vine aurul digital. Și asta ar putea schimba totul

Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a prezentat o propunere pentru crearea de titluri de valoare digitale

Piața aurului din Londra, în valoare de aproape 930 de miliarde de dolari, se confruntă cu o evoluție care ar putea aduce o „transformare” totală, scrie presa elenă.

Consiliul Mondial al Aurului (WGC) a prezentat o propunere de creare a unor titluri de valoare digitale care ar reprezenta lingouri de aur fizice depozitate în seifuri din capitala britanică.

Instrument nou: token-uri PGI

Tokenurile Pooled Gold Interest (PGI) vor oferi investitorilor drepturi protejate asupra aurului și vor permite, pentru prima dată, achiziționarea de fracțiuni din lingourile tradiționale de 400 de uncii.

„Este o modalitate de a deține o reprezentare digitală a aurului cu certitudinea că metalul există”, explică Mike Oswin, șeful departamentului de inovație de la WGC.

O „a treia cale”

Astăzi, tranzacțiile se fac fie cu aur alocat (deținerea de lingouri sau monede specifice), fie cu aur nealocat (revendicarea unei cantități de aur, fără lingouri denumite).

Aur alocat înseamnă că investitorul deține în mod legal lingouri sau monede specifice, identificate clar, păstrate separat pentru el într-un seif. Aurul nealocat, în schimb, îi oferă investitorului doar o creanță asupra unei cantități de aur deținută de un furnizor, fără a deține fizic bare sau monede.

Noul format aspiră să fie o „a treia cale”, facilitând utilizarea aurului drept garanție pe piețe, la același nivel cu obligațiunile sau numerarul.

Inițial, obiectivul este de a utiliza aurul ca garanție financiară, dar planul are potențialul de a schimba piața în ansamblu.

Oswin nu a exclus posibilitatea ca token-urile PGI să fie utilizate în viitor chiar și pentru compensarea contractelor futures. Astăzi, piața aurului Loco London include 8.776 de tone de aur în valoare de 927,5 miliarde de dolari, cu un volum zilnic de tranzacționare care depășește 20 de milioane de uncii.

Loco London se referă la aurul sau argintul depozitat fizic în seifuri din Londra, reprezentând standardul global pentru tranzacții și decontări pe piața internațională a metalelor prețioase. Cele mai multe tranzacții spot cu aur și argint sunt stabilite „loco London”, ceea ce înseamnă că transferul de proprietate are loc prin conturi în Londra, fără a fi necesară mutarea fizică a metalului

Obiecțiile investitorilor tradiționali

Inițiativa, însă, nu este unanim primită. Russ Mould, director de investiții la AJ Bell, consideră că mulți investitori tradiționali ar putea reacționa negativ.

„Valoarea aurului constă în faptul că este un activ tangibil, cu o ofertă limitată. Cei care investesc în el caută simplitate și transparență, nu noi straturi de complexitate”, a remarcat el.

Deși proiectul începe în Regatul Unit, WGC vizează extinderea internațională. „Ambiția este de a-l aplica și pe alte piețe, în SUA și în alte părți”, a spus Oswin. În documentul informativ relevant, WGC vorbește despre „o oportunitate unică de a remodela peisajul global al aurului”.