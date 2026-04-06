După NATO, Trump își atacă aliații din Asia: „Nu ne-au ajutat”. Care sunt țările vizate

Președintele SUA Donald Trump a reluat afirmația după care NATO este „un tigru de hârtie”, la care a adăugat o serie de afirmații critice la adresa aliaților din Extremul Orient cărora le-a reproșat că nu au ajutat Statele Unite în intervenția din Iran.

„NATO este un tigru de hârtie, am spus de atâtea ori. Nu au vrut să ne dea nici piste de aterizare”, a declarat Donald Trump, într-o conferință de presă susținută la Casa Albă.

Explicând distanțarea de NATO, președintele american a evocat Groenlanda. „Dacă vreți să știți adevărul, totul a început cu Groenlanda. Noi vrem Groenlanda, ei nu vor să ne-o dea, iar eu le-am spus ‘pa,pa’”, susține Trump.

„Kim Jong Un are o părere foarte bună despre mine”

Însă președintele american a criticat și țările aliate din zona Pacificului. „Japonia nu ne-a ajutat, Coreea de Sud nu ne-a ajutat, Australia nu ne-a ajutat”, a spus Trump amintind că SUA au 50.000 de soldați staționați în Japonia și 40.000 în Coreea de Sud, aceștia din urmă protejând țara asiatică de Coreea de Nord.

„Kim Jong Un a spus despre Joe Biden că este un retardat, despre mine are o părere foarte bună”, a declarat președintele american.

În schimb, Trump a lăudat colaborarea cu țări arabe din Orientul Mijlociu: Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite și Qatar.

Președintele SUA a lăudat și Bahreinul, cu rezerva că armata acestui stat a doborât din greșeală trei avioane americane. „Nu știau cum să folosească rachetele Patriot. Aveau frumoasele Patriot, dar au tras în avioanele noastre”, s-a plâns Trump.

Trump se gândește la retragerea din NATO

Președintele SUA Donald Trump a declarat, pe aprilie, că ia în considerare serios retragerea Statelor Unite din NATO, după ce aliații au refuzat să susțină acțiunea militară americană împotriva Iranului, potrivit unui interviu acordat Daily Telegraph.

Trump a descris alianța drept un „tigru de hârtie” și a afirmat că retragerea Statelor Unite din tratatul de apărare este acum „dincolo de reconsiderare”, a relatat ziarul.

El a spus că avea de mult timp îndoieli cu privire la credibilitatea NATO.

„Da, aș spune că (este) dincolo de orice reconsiderare”, a declarat Trump pentru ziar când a fost întrebat dacă va reconsidera apartenența SUA la alianță după conflict.

„Nu m-a impresionat niciodată NATO. Am știut întotdeauna că sunt un tigru de hârtie, iar Putin știe asta, de altfel”, a spus el.