După noaptea în care hackerii s-au jucat cu temperatura din frigiderele lor, supermarketurile din Franța se confruntă acum cu o nouă problemă

Supermarketurile franceze se confruntă cu pierderi de milioane de euro după ce atacul hackerilor din noaptea de 11 spre 12 octombrie le-a obligat să arunce tone de alimente, într-o criză care, de obicei, nu este acoperită de polițele de asigurare încheiate în domeniul cibernetic, dar care ar putea totuși duce la creșterea primelor de asigurare în viitor, au declarat mai mulți asigurători pentru agenția de presă Reuters.

Hackerii – a căror identitate rămâne necunoscută – au preluat controlul asupra unităților de răcire din aproximativ 350 de supermarketuri franceze duminică seara, ridicând temperatura frigiderelor și congelatoarelor conectate la internet la 50 de grade Celsius (122 de grade Fahrenheit).

Costurile totale ale atacului s-ar putea ridica la zeci de milioane de euro la nivel național, a estimat luni Thierry Cotillard, președintele Les Mousquetaires, proprietarul lanțului Intermarché, precizând că supermarketurile vor iniția o bătălie juridică pentru a stabili cine este responsabil pentru pierderi.

Asigurarea cibernetică nu acoperă, de obicei, pierderile materiale cauzate de atacuri, iar cererile de despăgubire ale supermarketurilor ar putea fi afectate dacă acestea nu dispuneau de cele mai recente actualizări de software, au declarat pentru Reuters patru brokeri de asigurări.

Dacă se dovedește că în spatele atacului cibernetic se află un actor statal, acest lucru ar putea complica cererile de despăgubire ale supermarketurilor, deoarece polițele de asigurare cibernetică nu acoperă, de obicei, actele de război, potrivit unui intermediar de asigurări cibernetice, care a solicitat anonimatul, nefiind autorizat să se exprime public.

Pe măsură ce companiile au adoptat așa-numitul „Internet al lucrurilor”, conectivitatea tot mai mare a unor echipamente care odinioară erau în mare parte mecanice le-a expus la noi amenințări la adresa securității, agravate de progresele tehnologice, inclusiv de inteligența artificială (AI).

Între 2020 și 2025, atacurile cibernetice din Franța, Germania, Italia și Spania au generat pierderi economice de peste 300 de miliarde de euro, estimează brokerul de asigurări Howden.

David Molony, directorul departamentului de riscuri cibernetice al brokerului de asigurări Aon, a declarat că a recomandat companiilor din anumite sectoare, inclusiv din comerțul cu amănuntul și industria farmaceutică, o acoperire specifică pentru mărfurile perisabile care trebuie depozitate în condiții fizice strict controlate.

„Având în vedere digitalizarea tot mai accentuată a tehnologiei operaționale și a sistemelor conectate, acesta este un domeniu pe care întreprinderile ar trebui să îl analizeze cu atenție”, a afirmat el.

Atacuri cibernetice, pierderi fizice

Polițele de asigurare cibernetică ale supermarketurilor pot acoperi anumite costuri, cum ar fi anchetele interne sau angajarea unor consilieri de relații publice, dar, de obicei, exclud pierderile fizice.

Intermarché a transmis luni, pentru AFP, că asigurarea sa nu acoperea acest tip de incident. Solicitată de Reuters, Les Mousquetaires nu a dezvăluit detaliile contractelor sale de asigurare. Carrefour, Monoprix, Coopérative U și E.Leclerc nu au răspuns solicitărilor de a face precizări.

Atacul cibernetic a afectat frigiderele care utilizau software furnizat de firma daneză Danfoss, precum și de Copeland și Dixell, a anunțat agenția franceză din domeniul securității cibernetice. Danfoss a precizat că multe dintre aceste aparate utilizau software învechit sau „ajunseseră la sfârșitul ciclului de viață și nu mai primeau actualizări de software sau de securitate”.

Asigurătorii au afirmat că posibilitatea ca neactualizarea software-ului să afecteze decontarea asigurării depinde de detaliile contractului.

De obicei, o companie care încheie o poliță de asigurare cibernetică își declară politica privind actualizările de software, angajându-se, de exemplu, să efectueze actualizări critice într-o anumită perioadă de timp, a spus Emma Pleut, șefa departamentului de securitate cibernetică pentru Franța la WTW.

Paul Gooch, șef adjunct de departament la Tokio Marine Kiln, a afirmat că software-ul învechit nu constituie, de obicei, un motiv în sine pentru respingerea unei cereri de despăgubire.

Prime de asigurare mai mari, produse noi

Retailerii caută din ce în ce mai mult asigurări cibernetice care acoperă daunele fizice, a afirmat Molony de la Aon. Astfel de polițe sunt deja utilizate în sectoarele energetic, al transportului maritim de mărfuri și al apărării.

Aon a sfătuit marii retaileri și alți clienți să încheie asigurări care să se extindă la „stocurile perisabile” și a aranjat recent pe piața din Londra „polițe de mare valoare” – polițe cu sume maxime de despăgubire ridicate – care includ o astfel de acoperire, a spus Molony.

Atacurile cibernetice recente asupra comercianților cu amănuntul din Marea Britanie și Franța ar putea, de asemenea, să conducă la prime mai mari, au afirmat asigurătorii.

Întrebată dacă retailerii europeni s-ar putea confrunta cu prețuri mai mari la asigurări în urma atacurilor cibernetice, Sydonie Williams, șefa departamentului de riscuri cibernetice internaționale la Beazley, a declarat: „Sunt absolut convinsă că acest lucru s-ar putea întâmpla.”

Gooch, de la TMK, a afirmat că se așteaptă la o atenție sporită asupra produselor de asigurare care acoperă în mod specific pierderile materiale cauzate de atacuri.

„Recentul atac cibernetic care a afectat sistemele de refrigerare din toată Franța ar trebui să servească drept semnal de alarmă pentru cei care subestimează potențialele consecințe materiale ale incidentelor cibernetice”, a spus el.