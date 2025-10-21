După o investigație jurnalistică a Snoop, MAE a publicat pe site exporturile militare ale României. În ce țară dăm cel mai mult armament

Muniție pentru mortiere de calibru mare, fotografie ilustrativă de JACK GUEZ / AFP / Profimedia

Reporterii Snoop au intrat în posesia unui document care arăta că, în august 2025, un container de două tone, încărcat cu mortiere tractate de calibru greu, a plecat de la o subsidiară din Bacău a companiei israeliene Elbit Systems, a ajuns în Constanța, iar de aici a fost trimis către Haifa, Israel. De aici a început totul.

Israel este țara către care România a exportat produse militare cu cea mai mare valoare totală în 2024, conform raportului ANCEX. Clasamentul este urmat de Pakistan, Bulgaria, SUA și Țările de Jos, scrie siteul de investigații Snoop.

Datele apar în raportul pe 2024, publicat de MAE după ce aceeași redacție a dezvăluit transportul de mortiere grele, din Bacău către Haifa.

În 2023, valoarea totală a exporturilor definitive către Israel a fost de 59 milioane de euro. În 2024, valoarea a ajuns la 75,8 milioane euro.

Anul trecut au fost emise 26 de licențe de export definitiv pentru Israel, în valoare de 102 milioane euro, comparativ cu 16 licențe de export date în 2023, cu o valoare de 67,5 milioane euro. În cazul acestor cifre, mai mari, ele reprezintă licențe, care se pot derula pe mai mulți ani.

Departamentul pentru Controlul Exporturilor (ANCEX), structură aflată în subordinea MAE, este instituția care reglementează și controlează exporturile, importurile și alte operațiuni cu bunuri militare.

Spre deosebire de guvernele altor țări, MAE nu a anunțat verificări suplimentare sau reevaluări ale licențelor, deși există un risc real ca echipamentele militare din România să fie folosite de Israel în atacuri care duc la uciderea civililor palestinieni.

Ce a exportat România în Israel în 2024

Snoop a comparat rapoartele publicate de ANCEX în 2023 și 2024.

Categoria care a înregistrat cea mai mare creștere valorică, trecând de la 15,2 milioane euro în 2023 la 24,1 milioane euro în 2024, este cea care include bombe, torpile, rachete nedirijate, dirijate etc. Reprezintă totodată și cea mai mare valoare exportată către Israel anul trecut.

Mortierele de calibru mare, cum sunt cele de 120 mm care au plecat din Portul Constanța în august, intră în categoria de produse militare denumită ML2, iar muniția aferentă lor se încadrează la ML3. În 2024, potrivit raportului ANCEX, România nu a acordat nicio licență de export pentru ML2.

Produsele militare exportate către Israel în 2024 (clasificate pe categorii de produse militare denumite ML) includ:

ML 3 (Muniții și componente), în valoare de 344 mii euro

ML 4 (Bombe, rachete nedirijate etc.) în valoare de 24 milioane euro

ML 5 (Sisteme de conducere a focului și echipamente aferente) în valoare de 16.540 euro

ML 6 (Vehicule terestre și componente) în valoare de 9.6 milioane euro

ML 10 (Aeronave, UAV, motoare) în valoare de 16,8 milioane euro

ML 11 (Echipamente electronice) în valoare de 13,8 milioane euro

ML 15 (Echipamente pentru formarea de imagini/contraacțiune) în valoare de 3,4 milioane euro

Au fost exportate, de asemenea, și echipamente pentru testarea produselor militare – categoria ML17 – în valoare de 3,4 milioane euro, software pentru echipamente de testare și verificare a produselor militare în valoare de 2,8 milioane euro, și alte tipuri de software.

