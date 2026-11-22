„Am primit vești de la Bepi – nava spațială este acum în contact cu centrul de control de la sol”, a spus Agenția Spațială Europeană ESA, anunțând că sonda dublă euro-japoneză a reușit să intre pe orbita planetei Mercur,

„Unitatea de dinamică a zborului a confirmat deja că (sonda) a realizat o captură orbitală în jurul lui Mercur”, a precizat ESA pe X, adăugând că echipele sale analizează datele furnizate de BepiColombo.

Sonda BepiColombo. Foto: X / ESA Operations

Mai devreme, sâmbătă seara, agenția anunțase că BepiColombo s-a rotit conform planului, iar apoi că aprinderea propulsoarelor sale urma să dureze 37 de minute, pentru a-i permite să-și reducă viteza și să intre astfel pe orbita lui Mercur, cea mai apropiată planetă de Soare, notează AFP.

🔥 Engines are firing! @BepiColombo should have now begun its #Mercury orbit insertion burn. 🛰️ For the next 37 minutes, MPO’s four chemical thrusters will be burning through #BepiColombo ‘s closest approach of Mercury at an altitude of 635km from the planet’s surface. #ESOC @esa @JAXA_en @esascience @ISAS_JAXA_EN — ESA Operations (@esaoperations) November 21, 2026

BepiColombo: Peste 10 miliarde de kilometri în opt ani

Lansată în octombrie 2018, sonda de patru tone a parcurs peste 10 miliarde de kilometri și a efectuat nouă survoluri ale unor planete pentru a-și ajusta viteza și traiectoria către Mercur.

Începând din aprilie 2027, sonda MPO (Mercury Planet Orbiter) a ESA urmează să o studieze cu o precizie fără precedent, trecând la doar 480 km de suprafața sa.

Sonda Mio (Mercury Magnetospheric Orbiter) a agenției spațiale japoneze (JAXA) se va concentra, la rândul său, asupra mediului spațial al planetei și, în special, asupra câmpului său magnetic, urmând o orbită eliptică care se îndepărtează până la 11.000 km.

„Un nou capitol în înțelegerea Sistemului Solar”

Pe 9 și 10 decembrie, ambele sonde trebuie să se separe pentru a-și ocupa orbitele respective, conform planului de zbor.

Misiunea trebuie să „ofere umanității și comunității științifice imagini inedite ale lui Mercur și să deschidă un nou capitol în înțelegerea noastră asupra Sistemului Solar”, a spus la începutul acestui an Santa Martinez, responsabilul misiunii la ESA.

Mercur, supus unor temperaturi cuprinse între –180 °C și 450 °C și unei radiații solare intense, a fost survolat pentru prima dată în 1974 de sonda americană Mariner 10.