După patru ani, serialul de succes cu Chris Pratt revine în streaming cu un nou sezon

Serialul de acțiune „The Terminal List” („Lista finală”), cu actorul Chris Pratt în rolul principal, revine cu sezonul al doilea pe platforma de streaming Prime Video, conform CBR.

Lansat la patru ani distanță față de precedentul, noul sezon va avea opt episoade și va continua povestea lui James Reece, un fost luptător din trupele de elită Navy SEAL, care încearcă să-și găsească un nou scop după ce și-a răzbunat familia și a dus la capăt lista celor responsabili pentru moartea acesteia.

Noua povestea se va concentra pe o conspirație care are legături cu Moscova, serviciile de informații americane și trecutul familiei lui Reece.

Acțiunea se va desfășura în mai multe colțuri ale lumii, inclusiv Africa, Orientul Mijlociu și Europa.

Serialul este bazat pe cărțile scrise de Jack Carr, iar al doilea sezon este o adaptare după romanul „True Believer”, al doilea volum din serie.

„The Terminal List”, popular pe Prime Video

„The Terminal List” s-a bucurat de succes pe Prime Video încă de la lansarea în 2022, potrivit Amazon. Franciza, care include și serialul derivat „The Terminal List: Dark Wolf”, lansat în 2025, a adunat peste 100 de milioane de spectatori la nivel mondial.

Înaintea lansării celui de-al doilea sezon, fanii par că vor să se pună la curent cu ce s-a întâmplat în primul, care a revenit în clasamentele platformei.

Potrivit datelor furnizate de FlixPatrol, serialul ocupă locul 10 în topul celor mai urmărite producții de pe Prime Video în SUA.

Chris Pratt revine în rolul lui James Reece, alături de Tom Hopper și Constance Wu. Noul sezon va avea premiera pe Prime Video pe 21 octombrie 2026, inclusiv în România.