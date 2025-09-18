După pierderea alegerilor din Buenos Aires, Javier Milei suferă o înfrângere majoră în parlamentul argentinian

Legiuitorii din Argentina au început să respingă măsurile de austeritate ale președintelui, spre mulțumirea pensionarilor, a profesorilor și a medicilor care protestează față de politica drastică a acestuia, scrie AFP.

Deputații argentinieni au respins cu o largă majoritate, miercuri, veto-urile lui Javier Milei asupra legilor privind finanțarea universităților publice și a principalului spital pediatric din țară, o nouă înfrângere pentru președintele libertarian.

Legile pe care președintele le-ar fi dorit anulate prevăd o actualizare a bugetului universitar ținând cont de inflația din 2023 și îmbunătățirea salariilor cadrelor didactice și ale personalului auxiliar.

De asemenea, ele declară „urgența pediatrică” pentru cel mai mare spital pediatric din țară, Garrahan (4.700 de angajați).

Într-un parlament în care Javier Milei nu dispune de majoritate, deputații au respins aceste două veto-uri cu majoritate calificată. Pentru ca legile să intre în vigoare, opoziția are acum nevoie ca Senatul să le respingă, de asemenea, cu o majoritate de două treimi.

La anunțarea votului deputaților, cadrele universitare, angajații din spitale și pensionarii adunați în jurul Parlamentului și-au manifestat bucuria, scrie AFP. Manifestanții au dansat, îmbrățișându-se și scandând „Patria nu se vinde!”, iar pe bulevardele adiacente, șoferii și-au folosit claxoanele pentru a acompania mulțimea.

O perioadă dificilă pentru Milei

Ales în 2023, Javier Milei a pus în aplicare un program de reducere masivă a cheltuielilor publice, în conformitate cu promisiunile sale, și, fără surpriză, a respins aceste două măsuri pe 10 septembrie.

Acum, manifestanții intenționează să mențină presiunea pentru a se asigura și de votul Senatului.

Parlamentul a mai votat împotriva deciziei președintelui în cazul unei legi privind beneficiile sociale pentru persoanele cu dizabilități.

Noul vot confirmă perioada dificilă prin care trece în prezent Javier Milei, președinte de 21 de luni, care a suferit la începutul lunii septembrie o înfrângere clară în alegerile regionale, considerate un test în perspectiva alegerilor legislative de la jumătatea mandatului, de la sfârșitul lunii octombrie.

Duminică, Milei și-a prezentat proiectul de buget pentru 2026, fără a se abate de la politica de austeritate în vederea echilibrării bugetului, pe care o consideră „nenegociabilă”.

Pe fondul încetinirii inflației, președintele a asigurat că „ce e mai rău a trecut” în ceea ce privește austeritatea, recunoscând totuși că mulți argentinieni „nu au simțit” stabilizarea economică.

În urma înfrângerii electorale, el a promis pentru 2026 creșteri peste inflație pentru pensii, educație și sănătate, domenii grav afectate de reducerile bugetare din timpul mandatului său.

„Drepturile nu se negociază”

Profesorii, pensionarii și angajații din sistemul sanitar, inclusiv medicii și asistentele de la spitalul pediatric Garrahan au subliniat însă că nu mai pot aștepta.

Consiliul universităților publice a estimat, la rândul său, că bugetul anunțat nu face decât să „consolideze pierderile suferite” în ceea ce privește salariile sau funcționarea și să „adâncească ajustarea impusă sistemului universitar și științific”.

Acest organism estimează că sunt necesare aproape 7.300 de miliarde de pesos (4,9 miliarde de dolari) pentru ca învățământul superior să „funcționeze normal”, și nu cele 4.800 de miliarde de pesos promise pentru 2026 de Milei.

Axel Kicillof, guvernatorul peronist (de centru-stânga) al provinciei Buenos Aires, considerat marele câștigător al alegerilor din 7 septembrie și speranța opoziției în perspectiva alegerilor prezidențiale din 2027, a salutat miercuri pe X mobilizarea „poporului (care) s-a ridicat și i-a spus în masă lui Milei că universitățile nu sunt de vânzare, spitalele nu se definanțează, drepturile nu se negociază”.