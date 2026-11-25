Piața Nasdaq și indicele principal S&P 500 au încheiat ziua de marți în scădere, pe fondul faptului că acțiunile Nvidia și ale altor companii din domeniul inteligenței artificiale (AI) au cedat o parte din câștigurile semnificative înregistrate în ziua precedentă, iar investitorii s-au pregătit pentru impunerea de noi taxe vamale, scrie Reuters.

Acțiunile Nvidia au scăzut cu 5,9%, pe măsură ce investitorii au evaluat implicațiile reinstalării de luni a lui Jensen Huang în funcția de director executiv (CEO) al gigantului tech, în urma întrebărilor privind riscurile politice și de guvernanță legate de revenirea lui.

Indicele .SPLRCT, al domeniului tehnologic din cadrul S&P 500, a scăzut cu 2,8%, conducând declinurile sectoriale, în timp ce indicele semiconductorilor, .SOX, a înregistrat o corecție de 7,9%.

Decizia companiei Nvidia de a-l repune în funcție pe Huang a determinat luni o creștere bruscă a acțiunilor sale și a pieței, oferind indicilor S&P 500 și Nasdaq cele mai mari creșteri procentuale zilnice din aprilie 2025 încoace. Huang demisionase la începutul acestei luni, în urma dezvăluirilor privind mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu o presupusă spioană chineză.

Agenția internațională de presă citată a relatat, citând trei persoane care au informații despre acest subiect, că administrația Trump este pe punctul de a publica în curând concluziile unei anchete menite să contracareze presupusa capacitate industrială excedentară pe care o au 16 parteneri comerciali majori ai SUA și că se așteaptă impunerea unor noi taxe de import pentru o gamă largă de bunuri.

„După cea mai mare creștere din ultimele luni, te-ai aștepta la o oarecare realizare de profituri. La urma urmei, un singur titlu de știre nu rezolvă cu adevărat întrebările investitorilor cu privire la comerțul legat de AI”, a declarat Gene Goldman, director de investiții la Cetera Financial Group.

„Corecția înregistrată săptămâna trecută reprezintă o oportunitate de cumpărare pentru investitorii pe termen lung, dar continuăm să credem că ne așteaptă o perioadă destul de agitată”, a mai spus Goldman.

Indicele Dow Jones Industrial Average .DJI a crescut cu 423,39 puncte, adică 0,85%, ajungând la 50.018,70, indicele S&P 500 .SPX a pierdut 36,08 puncte, sau 0,5%, ajungând la 7.201,09, iar indicele Nasdaq Composite .IXIC a pierdut 356,02 puncte, sau 1,48%, ajungând la 23.733,54.

Înainte de revenirea de luni, acțiunile legate de domeniul AI se confruntaseră cu dificultăți timp de săptămâni întregi, pe măsură ce investitorii puneau la îndoială cheltuielile sectorului, alimentate de datorii, și randamentele pe care acesta le-ar putea genera.

Acțiunile Anthropic (ANT.O) au încheiat ziua în scădere cu 6,5%, la 81,90 dolari, sub prețul de 83 de dolari din oferta publică inițială (IPO). Start-up-ul din domeniul AI a avut un debut de succes pe piață, săptămâna trecută.

Tarifele vamale suplimentare ar spori incertitudinea pe piață, în timp ce investitorii s-au arătat, de asemenea, prudenți în așteptarea raportului privind cheltuielile de consum personal (PCE) de miercuri, a arătat Goldman.

Taxele vamale impuse de administrația Trump au contribuit la creșterea prețurilor bunurilor de consum în Statele Unite.

Indicele prețurilor PCE este unul dintre principalii indicatori ai inflației urmăriți de Rezerva Federală (Fed). Traderii de contracte futures pe fondurile Fed preconizează o probabilitate de 97% pentru o majorare a ratei dobânzii de către Fed în decembrie și o probabilitate de 66% pentru o majorare suplimentară în ianuarie, potrivit instrumentului FedWatch al CME Group.

În schimb, retailerii s-au numărat printre câștigătorii zilei. Acțiunile Abercrombie & Fitch (ANF.N), care și-a revizuit în creștere previziunile privind profitul, au înregistrat un salt de 19,7%, în timp ce Dollar Tree (DLTR.O) a câștigat 11,2%, tot după ce și-a revizuit în sus previziunile privind profitul.

Acțiunile din sectorul sănătății (.SPXHC) au crescut, de asemenea, și au condus clasamentul câștigătorilor pe sectoare din cadrul indicelui S&P 500.

Anterior, un sondaj realizat de Conference Board a arătat că încrederea consumatorilor americani a atins în noiembrie cel mai înalt nivel din ultimii aproape doi ani, pe fondul optimismului privind piața muncii și economia, în urma alegerilor de la jumătatea mandatului din această lună.

Volumul tranzacțiilor pe bursele din SUA a fost de 18,89 miliarde de acțiuni, comparativ cu media de aproximativ 19,50 miliarde înregistrată pe durata întregii sesiuni în ultimele 20 de zile de tranzacționare.

La Bursa de Valori din New York, acțiunile în scădere le-au depășit numeric pe cele în creștere, într-un raport de 1,04 la 1. Au fost înregistrate 58 de noi maxime și 309 de noi minime la NYSE.

Pe piața Nasdaq, 2.376 de acțiuni au înregistrat creșteri, iar 2.548 au suferit scăderi, titlurile în scădere depășindu-le numeric pe cele în creștere într-un raport de 1,07 la 1.

Indicele S&P 500 a înregistrat 10 noi maxime pe 52 de săptămâni și 4 noi minime, în timp ce indicele Nasdaq Composite a înregistrat 49 de noi maxime și 323 de noi minime.