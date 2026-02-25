După revolta istorică a Generației Z, un rapper devenit primar este favorit să obțină funcția de premier în Nepal. Ce îl face „special”

Tinerii generației Z, care au între 14 şi 29 de ani, au provocat anul trecut un adevărat cutremur în Nepal, forțându-l pe prim-ministrul de atunci, K.P. Sharma Oli, să demisioneze. Acum, locuitorii se pregătesc să meargă la urne, iar tânărul care a devenit primar din postura de independent este cotat cu prima șansă să dețină funcția de prim-ministru.

După revolta istorică condusă de Gen Z din septembrie, care a provocat moartea a 77 de persoane, un rapper în vârstă de 35 de ani, devenit politician, a postat un mesaj tipic concis pentru milioane de urmăritori pe rețelele de socializare, scrie Reuters.

„Dragă generație Z, a venit momentul demisiei ucigașului vostru”, a scris Balendra Shah, cunoscut sub numele de Balen. „Acum, generația voastră va trebui să conducă țara. Fiți pregătiți.”

Cinci luni mai târziu, muzicianul care și-a făcut debutul în politică când a devenit primar al capitalei Kathmandu în 2022, domină cursa pentru a deveni următorul premier al Nepalului după alegerile parlamentare din 5 martie.

„Îndreptându-ne spre orașul lui Balen”

Nu există sondaje de opinie fiabile în Nepal, dar patru analiști politici și presa locală îl prezintă ca fiind principalul candidat la funcția de prim-ministru, înlăturând elita politică tradițională a țării.

„Balen Shah este atât de popular încât acum autobuzele care vin la Kathmandu au autocolante pe ele cu mesajul «Îndreptându-ne spre orașul lui Balen»”, a spus Bipin Adhikari, expert în drept constituțional care predă la Universitatea din Kathmandu.

Dacă Shah va reuși să preia puterea, aceasta ar fi încununarea ascensiunii spectaculoase a unui om care a intrat în lumina reflectoarelor cu muzică rap critică la adresa establishmentului și care și-a folosit popularitatea pentru a ajunge la o funcție înaltă.

De asemenea, acest lucru ar putea remodela politica Nepalului, o mică națiune himalayană situată între China și India, care a fost mult timp dominată de o mână de partide consacrate.

Printre acestea se numără Partidul Comunist din Nepal (marxist-leninist Unificat) al lui Oli, care este considerat a fi orientat spre China, și Partidul Congresului, de centru, care este considerat a fi mai apropiat de India.

Partidul Rastriya Swatantra (RSP) al lui Balen este un nou partid de centru, care a declarat în manifestul său electoral că va menține „relații externe echilibrate” cu vecinii săi uriași.

Fostul primar al orașului Kathmandu, Balendra Shah (Balen), rapperul care a câștigat alegerile locale din 2022 ca independent, s-a înscris într-un Partidului Rastriya Swatantra (RSP) și este candidat la funcția de prim-ministru al formațiunii politice pentru alegerile parlamentare din 5 martie 2026. Sursă foto: Dipesh Darshandhari / Alamy / Profimedia

Critici și aprecieri pentru Shah

O parte din popularitatea lui Shah la nivel național se datorează muncii pe care a depus-o în calitate de primar al orașului Kathmandu, unde s-a concentrat pe îmbunătățirea infrastructurii urbane, cum ar fi gestionarea deșeurilor, și pe asigurarea furnizării de servicii precum asistența medicală.

El a fost însă și criticat, inclusiv de către Human Rights Watch, pentru că ar fi folosit poliția pentru a confisca proprietățile vânzătorilor ambulanți și ale persoanelor fără pământ.

Shah, care a demisionat din funcția de primar în ianuarie pentru a candida la alegerile parlamentare, nu a răspuns solicitărilor de interviu și întrebărilor trimise de Reuters prin e-mail.

Spre deosebire de o mare parte a elitei politice din Nepal, formată din veterani din generațiile mai vechi, Shah a luat obiceiul de a evita în mare măsură presa mainstream.

Popular pe rețelele de socializare

În schimb, prezența sa prolifică pe rețelele de socializare, cu peste 3,5 milioane de urmăritori pe platforme precum Facebook, îi permite să comunice direct cu tinerii nepalezi.

În ultimele săptămâni, feed-ul Facebook al lui Shah a inclus o colecție atent selecționată de fotografii din campania electorală, aproape întotdeauna cu ochelarii de soare întunecați care îl caracterizează și cu barba căruntă.

„Ceea ce îl face special pe Balen este faptul că rămâne conectat cu tinerii prin mesajele sale scurte de pe rețelele sociale, dar nu va fi ușor pentru el după ce va deveni prim-ministru”, a spus analistul politic independent Puranjan Acharya.

Cariera de rapper

Născut dintr-un tată care practica medicina tradițională ayurvedică și o mamă casnică, Shah a manifestat de mic o înclinație către poezie, care s-a transformat în dragoste pentru muzica rap, influențat de artiști americani precum Tupac Shakur și Curtis „50 Cent” Jackson, potrivit unui asistent.

După ce a obținut o diplomă de licență în inginerie civilă în Nepal, Shah a continuat să studieze pentru o diplomă de master în inginerie structurală în sudul Indiei – moment în care devenise deja o vedetă rap în țara natală.

Cântecele sale, care adesea criticau clasa conducătoare din Nepal, au sensibilizat mulți oameni într-o țară în care aproximativ 20% din cei 30 de milioane de locuitori trăiesc într-o sărăcie extremă.

Lansată în 2019, una dintre cele mai cunoscute melodii ale lui Shah, „Balidan” – care înseamnă sacrificiu în limba nepaleză – are peste 12 milioane de vizualizări pe YouTube.



Versurile sale sună astfel: „Lăsați-mă să vorbesc, domnule, nu este o crimă, / Lăsați-mă să-mi deschid mintea, nu sunt un blestem pentru palat, / Mintea mea nu este rea, nu se teme să spună adevărul”.

Rapperul a intrat oficial în politică când a candidat la alegerile pentru primărie ca independent în Kathmandu, cu sloganul de campanie: „E timpul pentru schimbare”. A câștigat scrutinu cu un scor important.

„Va fi distrus ca lemnul atacat de termite”

În decembrie anul trecut, Shah s-a alăturat RSP, condus de fostul prezentator TV devenit politician Rabi Lamichhane, ca candidat la funcția de prim-ministru.

În manifestul său, ăartidul a promis să creeze 1,2 milioane de locuri de muncă și să reducă migrația forțată, într-un efort de a exploata frustrarea provocată de șomaj și salariile mici, care au împins milioane de nepalezi să caute de lucru în străinătate, inclusiv în România.

Partidul s-a angajat, de asemenea, să crească venitul pe cap de locuitor al Nepalului de la 1.447 dolari la 3.000 dolari, să dubleze economia națională până la un PIB de 100 de miliarde de dolari și să ofere plasă de siguranță, cum ar fi asigurarea de sănătate pentru întreaga populație – toate acestea în termen de cinci ani.

La nivel național, analiștii prevăd că, dacă va fi ales, o mare parte din succesul lui Shah va depinde de talentul celor care îl înconjoară pentru a reforma un sistem administrativ moribund, distrus de corupție.

„Are nevoie de o echipă, de experți și de sprijin”, a spus Acharya. „În cadrul aparatului de stat existent, el nu poate funcționa și va fi distrus ca lemnul atacat de termite.”