Combaterea corupției din magistratură este unul dintre cele cinci domenii în care parchetele au înregistrat rezultate sub așteptări, potrivit unui bilanț transmis luni dimineață, care vizează primele șase luni de mandat al procurorului general Cristina Chiriac.

Între 15 aprilie și 15 octombrie, procurorii din Parchetul General și parchetele de pe lângă curțile de apel au soluționat 253.031 de dosare penale, în medie aproape unul pe minut, a precizat Ministerul Public în comunicatul de presă, conform Agerpres.



În această perioadă, au fost trimise în judecată 29.813 persoane, au fost efectuate 5.084 de percheziții și 3.750 de persoane au fost arestate preventiv.



Prioritate au avut dosarele vechi: 26.655 de cauze mai vechi de cinci ani au fost soluționate.



Raportul a prezentat problemele identificate, precum și ce își asumă Ministerul Public pentru următoarele șase luni.

Dosarele privind evaziunea fiscală

În dosarele de evaziune fiscală, prejudiciul estimat a fost de peste 403 milioane de lei și sechestrele au acoperit 58% din această sumă (235 de milioane de lei). În toate dosarele soluționate, bunurile puse sub sechestru depășesc 861 de milioane de lei.



Au fost soluționate 2.489 de dosare, fiind întocmite 179 de rechizitorii și încheiate 22 de acorduri de recunoaștere a vinovăției. Au fost trimise în judecată 300 de persoane și au fost efectuate 306 percheziții.

Date privind corupția, inclusiv cea din sistemul judiciar



Au fost soluționate 911 dosare, fiind întocmite 87 de rechizitorii și încheiate 95 de acorduri de recunoaștere a vinovăției.



De asemenea, au fost trimise în judecată 234 de persoane și efectuate 100 de percheziții. Au fost reținute 67 de persoane și față de 46 de persoane s-a dispus arestarea preventivă. Prejudiciul estimat a fost de 2.790.752 de lei și valoarea sechestrelor aplicate este de 4.912.847 de lei.

Ministerul Public investighează și faptele de corupție din sistemul judiciar, însă rezultatele nu sunt la nivelul așteptărilor.

Doar un singur dosar cunoscut a fost soluționat în această perioadă – cel al procurorilor Gigi Ștefan și Teodor Niță de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța.

Dosarele privind femicidul

Au fost înregistrate 12.242 de ordine de protecție, dintre care 84% confirmate de procuror. În dosarele cu autori și victime minore, 2.254 de persoane au fost trimise în judecată.



Au fost soluționate 45 de dosare de femicid și 29 de persoane au fost trimise în judecată.



Operațiunea Jupiter 5, desfășurată în luna iunie împreună cu Poliția Română, a vizat 300 de dosare și 403 suspecți, cu măsuri asigurătorii de peste 141 de milioane de lei.

Cele cinci domenii cu rezultate slabe indicate de Ministerul Public

Raportul a recunoscut că există și rezultate slabe în anumite domenii.



„Ce nu merge încă. Ministerul Public identifică cinci domenii în care rezultatele nu sunt cele propuse: combaterea corupției din magistratură, stocul încă ridicat de dosare, răspunsul judiciar în cazurile de violență împotriva femeilor, dotările tehnice și criminalistice și violența din școli. Cea mai importantă măsură anunțată este o analiză la nivel național a tuturor soluțiilor de netrimitere în judecată din dosarele de violență împotriva femeilor, pentru a vedea unde au existat deficiențe, diferențe de practică între parchete și situații de risc evaluate greșit. Rezultatele vor fi prezentate în martie 2027”, a transmis Ministerul Public.

Pentru școli, fiecare parchet va avea un procuror responsabil de cazurile grave de violență din mediul școlar și audierea elevilor victime se va face adaptat vârstei, pentru a nu-i expune unei noi traume.

„Ne asumăm public ce vom face până la următorul raport”

Ministerul Public va face și o situație la nivel național a acestor dosare și cauzele care întârzie nejustificat vor fi verificate.



„Aceste cifre nu sunt nici un motiv de mândrie, nici o scuză. Sunt punctul de plecare. Vă arătăm unde suntem, ce merge, ce trebuie îmbunătățit sau reparat și unde trebuie să ajungem. Peste 250.000 de dosare soluționate înseamnă enorm de multă muncă, dar stocul este încă mare, corupția din magistratură nu este investigată la nivelul pe care ni l-am propus, iar răspunsul nostru în cazurile de violență împotriva femeilor trebuie să fie mai rapid și mai eficient. În spatele fiecărui dosar e un om care așteaptă un răspuns. Pentru el contează mai puțin câte dosare am soluționat și mai mult dacă al lui a fost tratat corect și la timp. Încrederea în justiție nu se câștigă cu cifre mari, ci cu onestitate. De aceea am ales să spunem deschis și unde nu am reușit, și să ne asumăm public ce vom face până la următorul raport”, a declarat procurorul general Cristina Chiriac, citată în comunicatul transmis de Ministerul Public.