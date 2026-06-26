După ședința tensionată de la Cotroceni, numărul 2 din PSD îl acuză pe Bolojan că i-a „mințit” pe Nicușor Dan și pe cetățeni

Secretarul general al PSD, Claudiu Manda, l-a acuzat pe președintele PNL, Ilie Bolojan, că a schimbat condițiile „de fiecare dată când PSD și-a respectat cuvântul”, chiar dacă le solicitase social-democraților să își asume guvernarea.

Într-o postare după discuția de la Cotroceni, despre care sursele HotNews spun că a fost una tensionată, Manda susține că Bolojan a „mințit” din nou.

„L-ați mințit de două ori pe președintele României. I-ați mințit și pe români atunci când le-ați spus că România este prioritatea dumneavoastră. Să minți un popor întreg și să te joci cu cheia guvernării într-o perioadă în care oamenii nu mai au certitudini, în care țara riscă să își piardă credibilitatea, iar atragerea fondurilor europene și a investițiilor depinde de instalarea rapidă a unui guvern cu puteri depline înseamnă deja sabotaj”, a scris Claudiu Manda, pe Facebook.

PSD îl propusese pe Sorin Grindeanu pentru funcția de premier, însă PNL, USR și UDMR au anunțat astăzi că îl propun pe liberalul Siegfried Mureșan. În aceste condiții, președintele Nicușor Dan i-a chemat pe liderii partidelor în cauză la Cotroceni pentru discuții, dar întrevederea s-a încheiat după aproximativ o oră, fără un consens.

„O lecție despre lipsa cuvântului în politică”

Manda l-a acuzat pe liderul PNL că a „oferit o lecție despre lipsa cuvântului în politică”.

„Timp de două luni ați cerut PSD să își asume guvernarea. PSD și-a respectat cuvântul. Încă de la primele consultări ne-am asumat responsabilitatea guvernării. Am acceptat să discutăm un guvern tehnocrat. Am acceptat un guvern politic. Am venit cu propuneri și am participat la fiecare rundă de negocieri. PSD a fost interesat de un singur lucru: programul de guvernare”, a adăugat social-democratul.

„În schimb, de fiecare dată când PSD și-a respectat cuvântul, dumneavoastră v-ați schimbat condițiile. Ați schimbat formula de guvernare. Ați schimbat candidatul. Ați schimbat regulile negocierii. Domnule Bolojan, în politică poți pierde o negociere. Dar când îți pierzi credibilitatea, costul îl plătește România”, a conchis el.