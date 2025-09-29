După tragedia de la Iași, Nicușor Dan indică „un veritabil pericol la adresa pacienților”, în timp ce ministrul Sănătății denunță „haosul administrativ”

„Tragedia teribilă” de la Spitalul de Copii din Iași, unde mai mulți copii și-au pierdut viața, arată că „infecțiile nosocomiale și infrastructura depășită reprezintă un veritabil pericol la adresa pacienților”, a afirmat luni președintele Nicușor Dan, într-un mesaj transmis de către consilierul de stat Cătălina Galer în cadrul evenimentului „Gala Inimii”.

„Avem urgentă nevoie de spitale noi, de investiții majore în secțiile de terapie intensivă și de protocoale ferme de prevenție și control al infecțiilor. Încurajez promovarea excelenței și sunt convins că, prin eforturile noastre comune, putem contribui la reconstrucția sistemului de îngrijire medicală din țara noastră, modelând un viitor mai sănătos și mai prosper”, a mai afirmat șeful statului.

Totuși, el a ținut să sublinieze că „medicina românească are multe povești de succes, exemple de oameni profesioniști și dedicați, care merită prețuirea noastră, pentru că rezultatele lor generează standarde tot mai înalte în practica medicală din România, cu beneficii directe pentru oameni”.

Ce a mai transmis președintele Nicușor Dan, la „Gala Inimii”:

„ Felicit Fundația Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie și Ministerul Sănătății pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025 – 2030, parte integrantă a Strategiei Naționale de Sănătate.

Felicit Fundația Română a Inimii, Societatea Română de Cardiologie și Ministerul Sănătății pentru elaborarea Strategiei Naționale pentru Combaterea Bolilor Cardiovasculare și Cerebrovasculare 2025 – 2030, parte integrantă a Strategiei Naționale de Sănătate. Lansarea acestui document strategic esențial marchează un pas major în reforma sistemului sanitar românesc, având ca obiectiv reducerea mortalității cauzate de aceste boli, prin măsuri care vizează creșterea capacității de diagnostic precoce, înființarea de centre comunitare și modernizarea spitalelor.

Devotamentul și eforturile dumneavoastră, ale tuturor celor care contribuiți la modelarea și progresul medicinei românești, merită aprecierea întregii societăți, iar angajamentul dumneavoastră de a salva vieți este cu adevărat remarcabil.

Astfel de evenimente, precum Gala de astăzi (luni, 29 septembrie, n.r.), evidențiază importanța adoptării, susținerii și promovării măsurilor de prevenție, ca etapă esențială în reducerea mortalității provocate de bolile cardiovasculare.”

Al șaptelea copil care a fost internat în secția de Terapie Intensivă a Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași și infectat cu bacteria Serratia marcescens, și care fusese transferat între timp la București, a murit luni dimineață, au declarat luni pentru HotNews surse medicale. Copilul fusese transferat la Spitalul „Grigore Alexandrescu” din București și se negativase, între timp, la infecția cu bacteria Serratia marcescens.

Copilul în vârstă de 3 luni suferea și de o altă boală gravă – o malformație cardiacă, au precizat sursele medicale, pentru HotNews.

Alți șase copii cu vârsta sub un an, care sufereau și de alte boli asociate, au murit la Spitalul „Sânta Maria” din Iași, după ce s-au infectat cu bacteria Serratia marcescens, o infecție nosocomială.

Încă trei copii sunt infectați cu aceeași bacterie.

Cătălina Ionescu, managerul interimar al Spitalului de Copii „Sfânta Maria” din Iași, aflată în funcție de 3 luni, a fost demisă luni dimineață, în urma unei ședințe la care a participat și șeful Consiliului Județean Iași, Costel Alexe, conform Ziarulului de Iași. Cătălina Ionescu va rămâne, însă, director medical al spitalului.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, care a demis sâmbătă conducerea DSP Iași, ceruse și demisia managerului spitalului.

Noul manager este Radu Constantin Luca, medic primar chirurgie pediatrică.

Spitalului de Copii „Sfânta Maria” este în subordinea autorităților locale.

Rogobete: „Timp de aproape 10 zile nimeni n-a aplicat niciun protocol”

Ministrul Alexandru Rogobete a afirmat luni seară că de mulți ani nu a mai văzut atâta „haos” și nereguli administrative ca la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași.

„Eu nu pot să speculez și să spun că această dramă e cauzată direct de aceste infecții asociate activității medicale. Se vor pronunța experții în medicină legală. Din păcate, acești copii aveau și multe alte patologii grave asociate, alte comorbidități. Nu spun că dacă ar fi respectat protocoalele, dacă conducerea spitalului ar fi intervenit la timp, dacă Direcția de Sănătate Publică ar fi intervenit la timp, am fi putut evita aceste drame, dar cu siguranță am fi evitat răspândirea infecțiilor la atât de mulți copii, iar aceste infecții cel mai probabil că au accelerat acest proces care ne-a adus în această dramă într-un timp atât de scurt”, a declarat ministrul, într-o emisiune la B1 Tv.

„Haos mai mare din punct de vedere administrativ, procedural ca în acest spital eu n-am văzut de mult în această țară. (…) Timp de aproape 10 zile nimeni n-a aplicat niciun protocol pentru reducerea extinderii infecțiilor nosocomiale în acest spital. Nu am nicio explicație…”, a mai spus Rogobete.

Ministrul Sănătății a insistat că nu personalul medical din Secția ATI a fost problema, ci conducerea spitalului și DSP, care „nu au testat la timp germenele patogen, nu au înștiințat la timp echipa medicală că e un focar acolo, că nu au creat circuite medicale noi conform protocolului, care nu au mărit concentrațiile pentru dezinfectanți decât la 10 zile după, care nu au respectat protocoalele pentru aceste situații”.

„E motivul pentru care am demis conducerea DSP fără să discut cu ei. E inacceptabil ce s-a întâmplat acolo”, a adăugat Rogobete.