După „vizita istorică” din Rusia, Diana Șoșoacă a ajuns într-o „misiune diplomatică” în China. Ce întâlniri are pe agendă

Europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta formațiunii S.O.S. România, a ajuns joi dimineață la Beijing, în Republica Populară Chineză, unde se află „într-o misiune diplomatică” văzută ca „un pas decisiv spre relansarea dialogului UE-China și România-China”, conform unui comunicat de presă al partidului. La finalul săptămânii trecute, ea a fost prezentă la Moscova.

„România a fost mereu un pod între Est și Vest. Este timpul ca diplomația românească să redevină un exemplu de echilibru și suveranitate”, a declarat Diana Șoșoacă la sosirea în Beijing, conform comunicatului.

„După vizita sa istorică în Federația Rusă, europarlamentarul Diana Iovanovici-Șoșoacă, președinta partidului S.O.S. România, a ajuns în această dimineață în Republica Populară Chineză, în calitate de reprezentant al poporului român și de lider suveranist european”, menționează formațiunea.

„Prima zi a misiunii diplomatice a debutat la Ministerul chinez de Externe, unde europarlamentarul roman a fost primit de Yang Tao, vicepreședintele Institutului Chinez pentru Afaceri Externe, într-o întrevedere oficială desfășurată într-o atmosferă de respect și deschidere. Demnitarul chinez a salutat curajul și independența de gândire a europarlamentarului român, subliniind importanța reluării unui dialog sincer între Europa și China”, mai scrie în comunicat.

Conform aceleiași surse, în cadrul vizitei, Diana Iovanovici-Șoșoacă va avea „întâlniri la cel mai înalt nivel cu membri importanți ai Partidului Comunist Chinez, precum și cu reprezentanți ai mediului de afaceri, ai diplomației și ai presei chineze. Europarlamentarul român se află la Beijing, unde este cazată la unul dintre cele mai prestigioase hoteluri ale capitalei, iar agenda sa include deplasări și în Shanghai și Quanzhou”.

„Un rezultat notabil al demersurilor sale diplomatice anterioare este reluarea contactelor oficiale dintre Parlamentul European și Republica Populară Chineză”, a mai transmis formațiunea condusă de Șoșoacă.

„În urma demersurilor mele din ultimul an și jumătate, o delegație chineză a fost invitată la Parlamentul European, după o absență îndelungată, vizită care va contribui la repunerea pe agenda Uniunii Europene a relațiilor strategice cu China”, a mai declarat europarlamentarul român.

Comunicatul S.O.S. România a fost publicat și pe contul de Facebook al Dianei Șoșoacă.

Weekendul trecut, Diana Șoșoacă a participat la Moscova la gala organizată de canalul Russia Today (RT) cu ocazia împlinirii a 20 de ani de existență, potrivit imaginilor publicate de ea pe Facebook. Pe scenă la eveniment a fost prezent și președintele rus Vladimir Putin.

Șoșoacă a distribuit clipuri video din sala Teatrului Bolșoi, unde a avut loc evenimentul vineri seară, și a afirmat, într-un comunicat al partidului, că a fost „invitată specială” a postului RT.

Prezența lui Putin la această gală a fost confirmată pe site-ul oficial al Kremlinului.

Șoșoacă a acordat joi un interviu televiziunii aservite Kremlinului, publicat pe rețelele sociale pe 17 octombrie. Printre altele, Șoșoacă a criticat Parlamentul European, despre care a spus că ar fi rupt de realitatea cetățenilor.

„Ei trăiesc într-o bulă, pe Marte, și vorbesc despre viața noastră de pe Terra. Sunt ca o mafie și nu este o metaforă. Sunt efectiv o mafie. Au încercat să mă atragă în spațiul lor, dar am refuzat. Au bani și nu concep că există oameni care nu au bani. Vor să fie ca Statele Unite, nu ca Rusia, pentru că nu recunosc puterea Rusiei. În Moscova am văzut copii care citeau în avion, nu stăteau pe telefon. Ursula von der Leyen crede că este ca Putin sau ca Trump, dar nu are inteligența lor”, a spus ea în cadrul interviului.

Pe 9 octombrie, șefa Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat, oficial, că instituția a primit cererea autorităților române pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă. Anterior, Șoșoacă a fost informată că are calitatea de inculpată într-un dosar deschis de Parchetul General.

Procurorii români o acuză pe Diana Șoșoacă de 11 infracțiuni, printre care patru de lipsire de libertate care se referă la incidentul din decembrie 2021, când o echipă a postului de televiziune Rai Uno a mers să îi ia un interviu Dianei Șoșoacă și a fost sechestrată în biroul acesteia.

„Autoritățile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunității doamnei Diana Șoșoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a declarat preşedinta Parlamentului European. Ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a fost cerută pe 23 septembrie de către Parchetul General.