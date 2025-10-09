OFICIAL Parlamentul European anunță că a primit cererea autorităților române pentru ridicarea imunității Dianei Șoșoacă 

Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, a anunțat, oficial, joi, că instituția a primit cererea autorităților române pentru ridicarea imunității parlamentare a eurodeputatei Diana Șoșoacă, președinta SOS România. La începutul săptămânii, Șoșoacă a fost informată că are calitatea de inculpată într-un dosar deschis de Parchetul General.

Procurorii români o acuză pe Diana Șoșoacă de 11 infracțiuni, printre care patru de lipsire de libertate care se referă la incidentul din decembrie 2021, când o echipă a postului de televiziune Rai Uno a mers să îi ia un interviu Dianei Șoșoacă și a fost sechestrată în biroul acesteia.

„Autoritățile competente din România au adresat către mine o cerere pentru ridicarea imunității doamnei Diana Șoșoacă. Această solicitare va fi trimisă către Comisia juridică”, a declarat preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola, joi. Ridicarea imunității Dianei Șoșoacă a fost cerută în 23 septembrie de Parchetul General.

Imunitatea unui eurodeputat se poate ridica după solicitarea unei autorități competente. În cazul Dianei Șoșoacă, această cerere a fost făcută de Parchetul General. După anunțul Robertei Metsola din plen, ea înaintează cererea către Comisia pentru afaceri juridice, conform regulamentului Parlamentului European.

„Comisia poate solicita orice informație sau explicație pe care o consideră necesară. Eurodeputatului vizat i se oferă ocazia de a participa la o audiere și poate prezenta documente sau alte dovezi scrise pertinente”, conform Parlamentului European.

Comisia adoptă ulterior o recomandare de aprobare sau respingere a cererii de ridicare a imunității, care se supune la vot în plenul Parlamentului.

„În timpul sesiunii plenare care are loc după decizia comisiei, Parlamentul ia o decizie pe baza unui vot cu majoritate simplă. După vot, Președintele comunică imediat decizia Parlamentului eurodeputatului și autorității competente a statului membru”, conform aceleiași surse.

Pentru moment, nu este clar când ar putea avea loc votul prin care eurodeputații vor decide dacă sunt de acord sau nu cu ridicarea imunității Dianei Șoșoacă.

Acuzațiile Parchetului General la adresa Dianei Șoșoacă

Conform Parchetului General, procurorul de caz al Secției de urmărire penală a dispus efectuarea în continuare a urmăririi penale a Dianei Șoșoacă, pentru următoarele infracțiuni:

4 infracțiuni de lipsire de libertate în mod ilegal, prev. de art. 205 alin. 1 Cod penal;

4 infracțiuni de promovarea, în public a cultului persoanelor condamnate pentru săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității și de crime de război, precum și fapta de a promova, în public, idei, concepții sau doctrine fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, prev. de art. 5 din OUG nr. 31/2002;

promovarea, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite, prev. de art. 3 din Legea nr. 157/2018, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului;

negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia, prev. de art. 6 alin. 1 din OUG nr. 31 din 2002;

ultraj, prev. de art. 257 alin. 1 și 4 Cod penal.

Parlamentul European nu a comentat până acum cazul Dianei Șoșoacă

Contactați de HotNews în 23 septembrie, după anunțul Parchetului General, reprezentanții Parlamentului European au transmis că nu comentează cazurile individuale în care sunt implicați eurodeputații.

„Vă rugăm să rețineți că, în urma unei solicitări din partea autorităților naționale competente adresate Parlamentului European privind imunitatea unui membru, președinta Parlamentului va anunța solicitarea în plen și o va trimite comisiei competente (Comisia pentru afaceri juridice – JURI). Comisia va analiza solicitarea fără întârziere și va cere autorității în cauză să furnizeze orice informații sau explicații considerate necesare”, au transmis atunci reprezentanții Parlamentului European pentru HotNews.