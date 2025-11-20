Durerile de cap sunt frecvente și la copii sau adolescenți. Cum se previn și ce semne ar trebui să îngrijoreze părinții

Majoritatea durerilor de cap la copii sunt inofensive, fiind fie consecința stilului de viață, fie însoțesc boli precum răcelile, infecțiile sau gripa/Foto: Shutterstock

Schimbările hormonale de la vârsta pubertății și stresul legat de școală sunt principalele motive ale apariției durerilor de cap la copii și adolescenți. De cele mai multe ori, acestea pot fi gestionate printr-o perioadă de repaus și administrarea unui analgezic ușor. Însă, când ele sunt frecvente, severe și însoțite și de alte simptome, pot anunța boli grave pentru care trebuie consultat de urgență medicul.

Când vorbim despre dureri de cap sau migrene, tindem să ne gândim mai degrabă la persoane adulte. Cu toate acestea, durerile de cap sunt frecvente și la copii și adolescenți.

Specialiștii care au studiat problema au ajuns la concluzia că înainte de pubertate, băieții tind să experimenteze mai des durerile de cap, în raport cu fetele. După debutul pubertății, frecvența în rândul fetelor crește în raport cu băieții, subliniază News Medical Life Sciences. Deși frustrantă, afecțiunea nu este gravă, până la 8 din 10 adolescenți fiind confruntați cu o astfel de problemă de sănătate.

Vârstă mai mare, dureri de cap mai multe

Este firesc ca orice durere de cap să-i îngrijoreze pe părinți, care imediat se pot gândi la patologii grave, însă majoritatea durerilor de cap la copii sunt inofensive, fiind fie consecința stilului de viață, fie însoțesc boli frecvente precum răcelile, infecțiile sau gripa.

Comparativ cu durerile de cap ale adulților, cele prezente la copii și adolescenți sunt diferite. Astfel, la un adult o durere de cap poate dura mai multe ore, în timp ce la un copil sau adolescent intervalul este mai scurt, chiar dacă impactul este altul, copilul riscând să-și dea peste cap întregul program. Totodată, la copii durerea de cap poate afecta ambele emisfere cerebrale, în timp ce la persoanele adulte, doar una dintre ele.

Medicii de familie din SUA sunt de părere că frecvența durerilor de cap crește pe măsură ce copiii cresc. Potrivit studiului Headache prevalence and characteristics among school children as assessed by prospective paper diary recordings– Prevalența și caracteristicile cefaleelor în rândul elevilor de școală, evaluate după înregistrările în jurnalele medicale – publicate în The Journal of Headache and Pain, 51% din copiii cu vârsta peste 7 ani sunt predispuși la dureri de cap, proporție care crește la 82% în rândul copiilor de 15 ani.

Cele mai frecvente dureri de cap la copii

Există mai multe tipuri de dureri de cap, însă cele mai frecvente la copii și adolescenți sunt cefaleea tensională, cauzată de stres, conflicte emoționale sau mintale, și migrenele. Acestea din urmă nu sunt simple dureri de cap, ci dureri severe, episodice, însoțite de senzații de greață, vărsături, dureri abdominale, sensibilitate la lumină și zgomot. Aceste dureri sunt descrise de obicei drept dureri care „pulsează” și se manifestă de regulă, doar într-o parte a capului. Cu toate acestea, experimentarea durerii în ambele emisfere cerebrale nu este deloc neobișnuit. Migrenele tind să fie mai prezente în familii cu istoric medical în acest sens.

Potrivit specialiștilor de la Mayo Clinic, chiar și bebelușii pot suferi de migrene, doar că fiind prea mici pentru a spune ce îi doare, se pot manifesta prin legănări ale corpului sau capului dintr-o parte în cealaltă, semne ale unei dureri severe.

Până la 2,5% din copiii cu vârsta sub 7 ani au avut o migrenă, notează și specialiștii de la Cleveland Clinic. Aceștia mai spun că până la vârsta de 10 ani, aproximativ 5% din copii au avut măcar o migrenă, iar prevalența acesteia continuă să crească pe tot parcursul copilăriei. Aproximativ 10% din copiii cu vârste cuprinse între 5 și 15 ani au migrene, iar 28% din adolescenți au avut cel puțin una.

În copilăria timpurie și în perioada prepubertară migrenele afectează ambele sexe în mod egal, în timp ce în adolescență, migrenele afectează mai mult fetele. Aceasta din pricina fluctuației nivelului de estrogen care are loc mai ales în perioada ciclului menstrual. Totodată, durerile de cap pot apărea și cu o săptămână sau două înaintea menstruației, fiind un simptom comun al PMS (sindromului premenstrual).

Însă și băieții au o probabilitate de 8% de a dezvolta migrene în timpul pubertății. Stresul, lipsa somnului, exercițiile fizice și antecedentele familiale de migrene sunt câteva motive pentru care un copil poate avea migrene în timpul pubertății, indiferent de sex. Cefaleea produsă de stres se concretizează în contracții sau rigidizări musculare la nivelul capului sau gâtului, nu are simptome asociate migrenei, dar poate apărea zilnic sau periodic.

Măsuri care ajută atunci când apar durerile de cap

Activitatea fizică. Copiii și adolescenții trebuie încurajți să facă sport. Acest lucru ajută la ameliorarea tensiunii și la calmarea durerilor de cap produse de stresul acumulat la școală sau acasă.

Medicamentele eliberate pe bază de rețetă. Analgezicele care conțin ibuprofen sau acetaminofen pot fi utile la domolirea durerii de cap pulsatile. Medicul poate recomanda și alte medicamente precum și suplimente de vitamina B2 și magneziu pentru a ține situația sub control.

Perioadă de odihnă. Cel mai simplu remediu contra durerii de cap poate să fie plasarea copilului o perioadă de timp într-o cameră liniștită și nu foarte luminoasă. Metoda funcționează mai ales în cazul durerilor apărute ca urmare a schimbărilor hormonale din timpul pubertății.

Aplicarea de comprese. Compresele reci aplicate pe fruntea sau ceafa copilului poate ameliora durerea de cap apărută. Dacă este necesar, se poate alterna cu o compresă caldă.

Prevenția durerilor de cap la pubertate

În cazul migrenelor, anumite alimente precum cele din carne procesată, nucile sau ciocolata pot acționa ca factori declanșatori ai durerii. Limitarea consumului acestora ar putea preveni durerea.

De ajutor pot fi și tehnicile de respirație profundă, practicarea yoga sau meditația, exercițiile fizice regulate și un somn de 7-8 ore pe zi.

Hidratarea adecvată și limitarea timpului petrecut în fața ecranelor ar putea, de asemenea, ajuta.

Abordarea pozitivă a problemelor și încrederea în sine ar putea, de asemenea, preveni durerile de cap legate de stres la adolescenți.





Masajul ușor al capului, tâmplelor, umerilor și gâtului în mod regulat poate ajuta la ameliorarea stresului și a tensiunii musculare și la evitarea factorilor declanșatori ai durerilor de cap, prin îmbunătățirea circulația în vasele de sânge și sistemul limfatic.

Poate fi util și un jurnal pentru depistarea factorilor declanșatori ai durerii de cap și monitorizarea lor. Acest jurnal poate conține informații despre debutul durerii, durata sau severitatea simptomelor, somnul, dieta, exercițiile fizice, timpul petrecut în fața ecranelor și alți factori precum bolile și rănirile accidentale.

Dureri de cap care ar trebui să-i alarmeze pe părinți

Unele dureri de cap pot anunța boli grave la copii astfel că semnele acestora trebuie cunoscute și luate în seamă de părinți, potrivit hopkinsmedicine.org. Acestea sunt:

o durere de cap la un copil mic;

o durere atât de puternică încât trezește copilul din somn;

durerea de cap care începe dimineața devreme;

durerea agravată de efortul din timpul tusei sau strănutului;

episoadele recurente de vărsături fără greață sau alte semne de virus stomacal;

apariția bruscă și puternică a unei dureri de cap;

durerea de cap care devine tot mai severă sau continuă;

modificări de personalitate pe măsură ce durerea de cap a avansat;

durerea de cap care afectează vederea;

durerea de cap însoțită de slăbiciune la nivelul membrelor sau dificultăți de echilibru;

durerea de cap însoțită de convulsii.

Semnele durerii de cap pot fi asemănătoare cu cele ale altor afecțiuni medicale. Din acest motiv este important ca părinții să consulte medicul, mai ales dacă simptomele fac parte din cele enumerate mai sus.