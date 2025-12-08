E a treia oară în ultimul an când, la marile alegeri, candidatul susținut de PSD pleacă favorit și termină pe 3 

Marcel Ciolacu (noiembrie 2024), Crin Antonescu (mai 2025) și Daniel Băluță (decembrie 2025) au fost cotați cu prima șansă în alegeri și nu au prins primele două locuri.

Trei runde cruciale de alegeri și trei rezultate sub așteptări pentru primul partid al României, ca număr de voturi adunate în noiembrie 2024.

Prima deziluzie a fost provocată de candidatul Marcel Ciolacu la alegerile prezidențiale din 2024. Șeful de atunci al PSD a pornit cursa ca favorit, cel puțin pentru finală. El a adunat în primul tur al prezidențialelor 19,15%, fiind depășit de Călin Georgescu și de Elena Lasconi.

A doua înfrîngere a venit la reluarea prezidențialelor, în mai 2025. PSD și PNL l-au susținut pe Crin Antonescu, care a intrat în cursă și a revenit în politica mare drept unul dintre favoriții cerți. Antonescu a strâns 20,07%, fiind depășit de Nicușor Dan și de George Simion.

Acum, la localele din București, cele mai multe sondaje îl dădeau pe primul loc pe Daniel Băluță, candidatul PSD. El a terminat pe locul 3, cu 20,6%, fiind depășit de Ciprian Ciucu și de Anca Alexandrescu.