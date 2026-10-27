E adevărat că telefonul ne ascultă ca să știe ce reclame ne livrează? 5 mituri, în newsletter-ul Good Tech de pe 28 octombrie

Cu cât folosim tehnologia mai mult, cu atât suntem mai convinși că știm cum funcționează. Știm, de exemplu, că trebuie să închidem aplicațiile ca să nu ne consume bateria. Sau că telefonul ne ascultă conversațiile, pentru ca marile platforme să știe ce reclame ne furnizează. În ediția de mâine, 28 octombrie, a newsletterului Good Tech, vorbim despre 5 mituri despre tehnologie care trebuie demontate.

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Multe dintre aceste idei extrem de răspândite se transmit de la un utilizator la altul și devin, fără să ne dăm seama, reguli universale pe care încercăm să le respectăm. Unele au la bază o problemă reală, însă au rămas populare chiar și după ce tehnologia a evoluat. Altele sunt doar jumătăți de adevăr, simplificări sau lucruri pe care lumea le înțelege greșit.

Așa că am adunat cinci mituri din lumea tech care merită puse sub semnul întrebării. De la obiceiuri legate de bateria telefonului până la lucruri pe care le credem despre siguranța online, vom vedea ce este adevărat, ce nu și ce merită să facem diferit.

Scopul este să înțelegem mai bine tehnologia pe care o folosim zi de zi și să nu ne mai batem capul cu lucruri care, poate, nu ne ajută cu nimic.

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