„E fiecare pe cont propriu”: Europa e tot mai îngrijorată de cererea mare de gaze din Asia

Europa se confruntă cu o concurență tot mai mare din Asia pentru aprovizionările limitate de gaze naturale, pe măsură ce rezervele naționale scad, iar cererea crește puternic vara, când sunt refăcute rezervele. Iar acesta este o competiție care Uniunea Europeană va avea dificultăți să o câștige, avertizează analiști și oficiali citați Politico.

Economii asiatice centralizate precum China, Vietnam și Coreea de Sud sunt mai bine poziționate pentru a negocia acorduri de achiziție de gaze pe piața spot, lăsând Europa orientată spre piața liberă într-o poziție dezavantajoasă.

UE și-a acordat puterea de a coordona achizițiile comune de energie după invazia Rusiei în Ucraina, dar politica nu a funcționat bine. Asta înseamnă că, și dacă acordul de pace dintre Statele Unite și Iran se menține, Europa s-ar putea confrunta în continuare cu prețuri mai mari la gaze și electricitate în lunile următoare.

„Ne așteaptă o perioadă de tensiune”, a declarat Patrick Pouyanné, CEO al TotalEnergies, în fața parlamentarilor francezi la începutul săptămânii trecute. El susține că blocul comunitar ar avea probleme dacă nu reia rapid aprovizionarea din Qatar. „Nu văd prețurile revenind la nivelurile din 2022, dar nici nu mă aștept să scadă așa cum au făcut-o la combustibili”, a adăugat acesta.

Conform regulilor UE, statele membre trebuie să își refacă rezervele de gaze la cel puțin 80% din capacitatea națională până în decembrie. În mod normal, acest lucru se face vara, când cererea și prețurile sunt mai mici. Traderii de energie profită de obicei de aceste prețuri reduse pentru a cumpăra și stoca gaze vara, apoi le vând cu profit iarna, când cererea și prețurile sunt mai mari.

Însă anul acesta prețurile ridicate din timpul verii au răsturnat acest stimulent, lăsând nivelurile de stocare ale blocului sub media ultimilor cinci ani.

De ce pune Asia presiune pe rezervele de gaze naturale ale Europei

Evoluțiile din Asia ar putea agrava situația. Analiștii avertizează că o vară mai fierbinte în Asia va crește utilizarea aparatelor de aer condiționat, impulsionând cererea asiatică de gaze.

Țările asiatice se bazează în principal pe contracte de furnizare pe termen lung, dar cererea mai mare și rezervele în scădere le-ar putea împinge din ce în ce mai mult către piața spot, unde prețurile sunt stabilite zilnic și tind să crească imediat când cererea explodează. Asta ar aduce țările asiatice în concurență directă cu Europa, care s-a bazat foarte mult pe piața spot în acest an pentru a-și asigura aprovizionarea.

Dacă cererea în creștere din Asia coincide cu o cumpărare panicată la sfârșitul verii în Europa, situația ar putea declanșa o competiție transcontinentală pentru încărcături de gaz. Tobias Federico, analist-șef la Montel Energy, afirmă că UE ar putea fi nevoită să depășească ofertele Asiei pe piața spot pentru a-și atinge țintele de stocare.

Potrivit ACER, agenția energetică a UE, atingerea acestor ținte anul acesta ar putea necesita o creștere de până la 13% a importurilor de GNL comparativ cu 2025 – dificil de realizat în condițiile actuale, mai ales dacă producția din Golful Persic nu își revine.

Toate acestea ar putea reaprinde presiunea asupra prețurilor la gaze, forțând retrageri suplimentare care ar epuiza rezervele europene.

„S-ar putea să vedem achiziții mai disperate de GNL care vor înăspri piețele globale – caz în care, poate Europa pur și simplu va ceda complet în privința eforturilor de reumplere a stocurilor de gaze și va amâna problema până în iarnă”, a declarat pentru Politico Seb Kennedy, fondatorul firmei de analiză Energy Flux.

Nave specializate pentru transportarea gazului natural lichefiat (GNL), FOTO: Stefan Sauer / AFP / Profimedia

UE a încercat o soluție parțială după începerea invaziei rusești în Ucraina

După invazia Rusiei în Ucraina din 2022, UE a încercat să creeze o platformă – AggregateEU – care să permită companiilor private să negocieze colectiv oferte mai bune pentru gaze pe piața internațională.

Deși a fost populară printre importatorii mai mici, cu resurse limitate, nu există transparență privind numărul de tranzacții încheiate prin platformă. Jucătorii mari spun că, în general, au evitat-o, preferând să acționeze individual.

„Deși au fost inițiate mai multe negocieri, acestea nu s-au concretizat în tranzacții finalizate”, a declarat pentru Politico Christoph Gottstein, șeful comunicării la gigantul energetic german SEFE. „Această experiență ne întărește evaluarea că piața gazelor a continuat să funcționeze eficient… fără necesitatea unei intervenții”, consideră acesta.

Platforma de coordonare a achizițiilor de gaze a fost desființată, dar Comisia Europeană a luat în considerare relansarea ei în urma războiului din Iran. Însă surse diplomatice afirmă că UE poate face puține lucruri pentru a obliga efectiv companiile să folosească aceste platforme.

„E fiecare pe cont propriu”

Potrivit unui oficial care a comentat situația sub protecția anonimatului, importatorii se tem de asemenea că o coordonare prin platformă ar putea fi considerată o formă de practică anticoncurențiale, iar Comisia însăși poate doar să ajute informal companiile să se asigure că nu încalcă regulile complexe de concurență.

Nici oficialii europeni nu pot negocia direct cu competitorii. Deși Comisia și guvernele din Asia au schimbat direct informații despre politicile energetice pentru a evita destabilizarea piețelor de la izbucnirea războiului, oficialii nu pot negocia asupra destinației fiecărei încărcături în parte.

„E fiecare pe cont propriu”, a subliniat un alt oficial care a făcut comentarii pentru Politico sub protecția anonimatului”.

Asta înseamnă că țările asiatice ar putea avea un avantaj în fața Europei. „În situații de criză, piețele mai centralizate pot spune câtorva companii: «Faceți pur și simplu treaba»”, a spus un al doilea oficial al UE. „Noi putem coordona, putem încuraja, dar nu putem opera în felul în care o face China”, atenționează sursa respectivă.