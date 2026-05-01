„E greu cu consecvența”. Ilie Bolojan, despre scenariul unui guvern PSD-AUR cu Sorin Grindeanu premier: „Nu m-aș lua după astfel de declarații”

Premierul Ilie Bolojan a declarat vineri că nu are încredere în declarațiile liderului PSD, Sorin Grindeanu, în contextul scenariului unui guvern PSD-AUR cu președintele social-democraților în funcția de prim-ministru, dacă moțiunea de cenzură de săptămâna viitoare trece.

Bolojan a subliniat că în luna martie liderul social-democraţilor transmitea că nu va exista o colaborare cu AUR, iar acum a făcut o moţiune împreună cu acest partid.

„Dacă m-aş lua după declaraţiile domnului Grindeanu, aş constata că prin martie, când a fost la Bruxelles, a făcut o declaraţie că nu va exista nicio colaborare cu AUR, iar peste o lună constatăm că au semnat o moţiune de comun acord. Nu m-aş lua după declaraţii de genul acesta, având în vedere ceea ce s-a întâmplat până acum. E greu cu consecvenţa şi e bine să vedem ceea ce se va întâmpla în perioada următoare”, a spus Ilie Bolojan într-o conferință de presă la Suceava, întrebat dacă vede posibil un guvern PSD-AUR cu Sorin Grindeanu premier, potrivit News.ro.

Despre o posibilă propunere ca el să fie premier, Sorin Grindeanu a afirmat că nu va da înapoi dacă colegii din PSD vor identifica acest scenariu drept o soluție.

„PSD nu fuge de scenariul de a prelua guvernarea. PSD va nominaliza un premier dacă asta e soluția care se desprinde în cadrul consultărilor. Dacă ai mei colegi mă vor propune, nu am nicio ezitare. Sunt încrezător că se va găsi rapid o soluție. Mi-am dori să se păstreze în mare coaliția de acum”, a spus Grindeanu în urmă cu o zi la Antena 3 CNN.

Întrebat în repetate rânduri de moderatoare dacă AUR este partid extremist, Grindeanu a refuzat să răspundă pe motiv că „nu face caracterizari”.

În cazul în care moțiunea de cenzură va pica la votul din Parlament, PSD va face o analiză internă și nu este exclusă nici demisia sa, a spus Sorin Grindeanu.

El a exclus un guvern alături de AUR sau susținerea unuia minoritar dacă moțiunea de cenzură împotriva lui Ilie Bolojan va trece.