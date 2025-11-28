E ok să-ți lași copilul să urmărească Stranger Things, serialul fenomen de pe Netflix? Nu te grăbi să răspunzi înainte să citești asta!

Violenta este prezentă în aproape toate sezoanele și uneori este grafică, cu monștri care atacă personaje, scene sângeroase și momente de teroare explicită. FOTO: Shutterstock

Copilul vine entuziasmat de la școală, îți spune că „toți colegii se uită la Stranger Things”, un serial la modă de pe Netflix, și cere să-l vadă și el. Îl lași sau nu? Pentru mulți copii și adolescenți, serialul este un fenomen cultural, un amestec de mister, suspans, aventură și personaje simpatice. Însă în mod cert nu e potrivit pentru toate vârstele. Deși are la bază o poveste captivantă, tonul este departe de a fi „ușor”, iar temele abordate sunt uneori intense. De aceea, alegerea devine una nuanțată, care cere informație corectă și o evaluare realistă a copilului tău din punct de vedere al maturității, sensibilității și al capacității de a gestiona emoții puternice.

Despre ce este vorba în Stranger Things

Povestea serialului se desfășoară într-un orășel fictiv din Indiana anilor ’80, unde dispariția misterioasă a unui băiat declanșează o serie de evenimente supranaturale. Apar creaturi dintr-o altă dimensiune, se dezvăluie experimente secrete ale guvernului, iar o fetiță cu puteri psiho-kinetice schimbă tot ce știau personajele despre realitate. Atmosfera amintește de filmele SF clasice ale anilor ’80, cu nostalgie, biciclete, prietenii loiale și suspans permanent.

Chiar dacă în centrul acțiunii se află adolescenți, nu este un serial pentru copii, tonul este matur, uneori întunecat, și, conform descrierilor oficiale, include scene violente, imagini înfricoșătoare și momente emoționale puternice. Detaliile de conținut pot fi consultate în ghidul parental de pe IMDb, unde sunt evidențiate violența severă, scene sângeroase, limbaj explicit și situațiile intense.

Totodată, recenzia pentru părinți de pe Common Sense Media recomandă serialul pentru adolescenți de minimum 14 ani, subliniind că, în sezoanele mai recente, intensitatea scenelor de horror și dramatismul sunt chiar mai ridicate decât în primele episoade. În unele surse, inclusiv în evaluările pentru sezonul 5, se recomandă vârsta de 17+, tocmai din cauza nivelului ridicat de violență și tensiune narativă. Pe Netflix, sezonul 1 este marcat 13+, însă celelalte sunt 16+.

