„E revoltător că nu mai poate continua”. Se închide una dintre cele mai importante librării independente din România

Librăria independentă „La Două Bufnițe” din Timișoara se va închide în 29 iunie, după opt ani și jumătate de activitate. Anunțul a fost făcut de către fondatoarele Oana Doboși și Raluca Selejan, care vorbesc despre dificultățile din spatele deciziei. Scriitorul Radu Vancu afirmă că este „cea mai tristă veste din spațiul public din ultima vreme”, iar jurnalistul Dilema Matei Martin spune că închiderea librăriei ar trebui „să zguduie din temelii” comunitatea culturală.

Librăria „La Două Bufnițe” funcționa la Timișoara din decembrie 2016.

„Nu mai e posibil ca librăria noastră să supraviețuiască din vânzarea de carte”

Anunțul de închidere a fost făcut luni pe pagina de Facebook a librăriei de către fondatoarele Oana Doboși și Raluca Selejan, care spun că în toți acești ani peste 90% din veniturile librăriei au venit din vânzarea de carte, dar acest model nu mai funcționează:

„Încă de la început pariul nostru a fost să fim o librărie independentă care să se susțină din vânzarea de cărți (și nu orice fel de cărți), idee la care nu am renunțat – peste 90% din cifra noastră de afaceri a fost realizată din vânzarea de carte. Asta am crezut noi întotdeauna că înseamnă o librărie: un loc care nu are doar un scop comercial, ci și unul formator. Acum, că am ajuns în momentul în care nu mai e posibil ca librăria noastră să supraviețuiască din vânzarea de carte, am luat decizia de a o închide. Nu a fost o decizie ușoară, dar vă asigurăm că a fost luată după luni bune (chiar ani) de reflecție”.

Fondatoarele spun că librăria s-a bazat mereu pe două lucruri: prietenia lor de peste 25 de ani și dragostea pentru cărți. „Am vrut să facem din librăria Bufnițelor un loc al comunității, al dialogului, al diversității culturale, al libertății de expresie și al poveștilor”.

În 28 iunie, cu o zi înainte de închidere, librăria din Timișoara va organiza o petrecere de rămas bun.

„Noi credem că din cea mai mare tristețe putem face împreună cu voi cea mai reușită petrecere, nu-i așa? Vom reveni peste o săptămână cu mai multe detalii legate de Sărbătoarea Bufnițelor. Vă așteptăm în librărie în aceste ultime două săptămâni cu același drag și același entuziasm ca la deschidere. Și, poate chiar mai mult decât noi, cărțile pe care încă le avem vă așteaptă să le descoperiți și să le luați acasă”, mai scriu fondatoarele.

În cele două săptămâni rămase, cititorii sunt invitați să viziteze librăria. Pentru cei care vor să ducă acasă o amintire, fondatoarele au pus la vânzare colecția de bufnițe din spațiul librăriei, figurine primite de-a lungul anilor.

Reacții din lumea culturală: „Un reper al Timișoarei”, „cea mai tristă veste din spațiul public”

Decizia de închidere a librăriei a generat reacții în lumea culturală și a readus în discuție lipsa unui cadru de sprijin pentru librăriile independente în România.

Jurnalistul Dilema Matei Martin spune că închiderea librăriei ar trebui „să zguduie din temelii” comunitatea culturală.

Matei Martin amintește că în alte state europene, precum Franța, librăriile primesc sprijin financiar direct, subvenții sau împrumuturi avantajoase, „tocmai pentru a compensa instabilitatea unei piețe care nu garantează sustenabilitatea economică, chiar și în cazul unor spații cu succes cultural și comunitar”:

„Am scris și-am vorbit adesea despre cum se implică alte state europene în promovarea cărții și a lecturii prin sprijin financiar direct acordat librăriilor: sunt zeci de exemple, nenumărate state, regiuni sau orașe care intervin tocmai pentru a acoperi această situație economică aparent ciudată în care o librărie, deși are succes, nu ajunge la viabilitate economică. Toate au în spate legislație specifică, politici coerente și, deja, o întreagă istorie de aplicare – adică experiență. Nu există vreo soluție-miracol pentru a salva acum librăria La Două Bufnițe. Dar e clar că avem nevoie de legi și de instrumente de finanțare potrivite pentru a sprijini asemenea inițiative”.

„Cartea nu este un simplu produs comercial, iar librăriile nu sunt simple magazine. Ele joacă un rol esențial în viața comunității, funcționează ca locuri de întîlnire, de dezbatere, de descoperire intelectuală. Cartea transmite idei, modelează opinii, dezvoltă spiritul critic – contribuie, deci, esențial la formarea noastră umană și civică”, a mai scris jurnalistul.

Scriitorul Radu Vancu spune că vestea este „cea mai tristă din spațiul public” pe care a auzit-o în ultima vreme.

„Pentru mine, Cele Două Bufnițe rămân una dintre cele câteva imagini esențiale despre România la care sper”, a scris el.

Vancu amintește și de o întâlnire de acum câțiva ani de la Paris, unde a fost pentru jurizarea Premiului European pentru Literatură și unde cineva din jurriu l-a întrebat dacă le cunoaște pe „cele Două Bufnițe din Timișoara”: „Atât de cunoscută devenise librăria în cercurile literare europene”.

Unul dintre comentariile la postarea lui Radu Vancu îi aparține scriitorului Radu Paraschivescu: „(…) proastă veste ne dai. Bufnițele ajunseseră un reper și o garanție”.

De asemenea, scriitoarea Ana Maria Sandu a descris librăria ca fiind „mică, ideală și ireală”. Ea vede în închidere „un simbol trist al întoarcerii la realitate”, după statutul de Capitală Culturală Europeană pe care Timișoara l-a avut în 2023: „Mi se pare, oricum, o ironie a sorții, ca după ce Timișoara a fost capitală culturală europeană, să ne întoarcem la realitățile vieții”.