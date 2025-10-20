Echipa cu care Sorin Grindeanu candidează singur pentru funcția de președinte al PSD

PSD își va alege noul președinte pe 7 noiembrie, iar Sorin Grindeanu este singurul înscris în cursa pentru șefia partidului. Printre numele care vor face parte din echipa lui Sorin Grindeanu se numără europarlamentarul Claudiu Manda, Gabriela Firea sau Daniel Băluță, primarul Sectorului 4.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, a decis cine va face parte din noua echipă de conducere a partidului, odată ce va fi validată de congres. Pentru funcția de președinte candidează Sorin Grindeanu, care a preluat șefia interimară a partidului pe 20 mai, după demisia lui Marcel Ciolacu.

Secretar general, practic, al doilea cel mai important om din partid va fi Claudiu Manda, eurodeputat. Pe de altă parte, Lia Olguța Vasilescu, primar al municipiului Craiova, care a deținut până acum funcția de vicepreședinte al partidului, nu va mai face acum parte din conducere.

Ea este președintă a Asociației Municipiilor din România deci are, automat, și un cuvânt de spus în ședințele interne ale partidului. În aceeași situație se află și Alfred Simonis, președintele CJ Timiș, care e și președintele Uniunii Naționale a Consiliilor Județene.

Mihai Tudose își va păstra funcția de președinte al Consiliului Național al PSD

Acum, PSD va avea cinci prim-vicepreședinți, în loc de doi. Funcțiile vor fi ocupate de Bogdan Ivan, ministrul Energiei, eurodeputatul Victor Negrescu, Ionuț Pucheanu, primar al municipiului Galați, Corneliu Ștefan, președintele Consiliului Județean Dâmbovița.

Al cincilea post de prim-vicepreședinte va fi ocupat de Marius Oprescu, președintele CJ Olt. El este apropiat de Paul Stănescu, care timp de 6 ani a ocupat funcția de secretar general al partidului, dar a decis să nu mai candideze.

Până acum, în conducerea PSD erau 16 posturi de vicepreședinți.

Grindeanu propune o echipă din care să facă parte 20 de vicepreședinți:

Daniel Băluță, primarul Sectorului 4

Dragoș Benea, eurodeputat

Gheorghe Cârciu, eurodeputat

Francisk Iulian Chiriac, președintele CJ Brăila

Mihnea Costoiu, rectorul Universității Politehnica din București

Vasile Dîncu, europarlamentar

Andrei Dolineaschi, deputat de București

Marius Alexandru Dunca, senator de Brașov

Doina Federovici, senatoare de Botoșani

Gabriela Firea, eurodeputată

Adrian Gâdea, președintele CJ Teleorman

Aladin Gigi Georgescu, președintele CJ Mehedinți

Dumitrița Gliga, deputată de Mureș

Romeo Lungu, deputat de Buzău

Silvia Claudia Mihalcea, deputată de Caraș Severin

Laurențiu Nistor, președintele CJ Hunedoara

Constantin Rădulescu, președinte CJ Vâlcea

Gheoghe Șoldan, președinte CJ Suceava

Adriana Diana Tușa, deputată de București

Gabriel Zetea, președintele CJ Maramureș



Cinci persoane vor părăsi conducerea PSD. Este vorba despre actualii vicepreședinți:

Marian Neacșu (vicepreședinte pe regiunea București-Ilfov)

Emil Radu Moldovan (vicepreședinte pe regiunea Nord-Vest)

Florin Nicolae Jianu (antreprenoriat, IMM-uri și mediul de afaceri)

Victoria Stoiciu (relația cu ONG-uri și dialog civic)

Elisabeta Lipă (sport)

Florin Jianu, Victoria Stoiciu și Elisabeta Lipă au intrat în echipa de conducere în vara anului 2024, când Marcel Ciolacu a fost reales președinte al partidului.

Congres cu un singur candidat

Congresul în care social-democrații își vor alege noua conducere și, implicit, noul președinte a fost programat pentru data de 7 noiembrie. Până astăzi, 20 octombrie, membrii PSD își pot depune candidaturile pentru a intra în cursa pentru șefia partidului.

Până acum, singurul candidat anunțat este Sorin Grindeanu, care a devenit președinte interimar al PSD după demisia lui Marcel Ciolacu pe 20 mai și speră să devină președinte cu puteri depline al partidului.

Retragerea lui Titus Corlățean

Săptămâna trecută luni, în ziua în care a fost stabilită ziua congresului, Titus Corlățean, care reprezintă vocile mai conservatoare din PSD, a anunțat că se retrage din cursă.

În mesajul în care și-a anunțat retragerea, Corlățean critica partidul și spunea că proiectul propus de el și de echipa care îl susține „nu este fezabil”.

„Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a spus Corlăţean pe Facebook.



