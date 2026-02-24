Echipa feminină de hochei a SUA a refuzat o invitație a lui Donald Trump în Congres, după ce președintele a glumit pe seama sportivelor

Liderul de la Casa Albă le spusese sportivilor din echipa masculină că este practic obligat să le invite și pe fete la discursul despre starea națiunii, o remarcă ce a provocat reacții negative semnificative pe rețelele sociale, scriu Reuters și NBC.

Echipa feminină de hochei a Statelor Unite, care tocmai a câștigat aurul la Jocurile Olimpice Milano Cortina, a anunțat că refuză invitația președintelui Donald Trump de a participa la discursul privind starea națiunii.

Anterior, președintele SUA le spusese hocheiștilor din echipa masculină că sunt invitați la discurs, adăugând că este nevoit să invite și echipa feminină, pentru a nu fi suspendat din funcție.

„Suntem sincer recunoscători pentru invitația adresată echipei feminine de hochei a SUA, câștigătoare a medaliei de aur, și apreciem profund recunoașterea realizării lor extraordinare”, a declarat un purtător de cuvânt al USA Hockey.

„Din cauza programului și a angajamentelor academice și profesionale asumate anterior, sportivele nu pot participa”, a spus oficialul, care a asigurat că sportivele sunt „onorate și sunt recunoscătoare”.

Decizia echipei a fost salutată de unul dintre liderii opoziției democrate, guvernatorul Gavin Newsom. „Încă o victorie pentru echipa feminină de hochei a SUA”, a scris acesta pe Facebook.

Glumele lui Trump

Echipa SUA a învins Canada în finala olimpică de hochei feminin de joi, câștigând medalia de aur. Echipa masculină a câștigat medalia de aur duminică, tot împotriva Canadei.

Trump a invitat echipa masculină la discursul privind starea națiunii într-un apel telefonic făcut duminică seara, după victoria acestora în prelungiri.

„Marți seara vom ține discursul privind starea națiunii. Aș putea trimite un avion militar sau ceva de genul ăsta, dacă doriți. Este cea mai tare seară. Este cel mai important discurs”, a spus președintele – la telefonul ținut de directorul FBI Kash Patel în vestiar – în uralele și strigătele jucătorilor.

Trump a adăugat: „Trebuie să vă spun că va trebui să aducem echipa feminină – știți asta”. Președintele a adăugat că, dacă nu ar invita echipa feminină, „cred că probabil aș fi fost pus sub acuzare, OK?”.

Remarca lui Trump a stârnit râsetele jucătorilor americani de hochei. Momentul a provocat reacții negative semnificative pe rețelele sociale.

Atât echipa masculină, cât și cea feminină de hochei au fost invitate oficial să participe la discursul lui Trump de marți, potrivit unui purtător de cuvânt al echipei feminine. Nu este clar dacă jucătorii echipei masculine vor asista la discurs.

Petrecere în vestiarul băieților

În paralel, semne de întrebare au apărut în legătură cu modul în care directorul FBI Kash Patel a sărbătorit medalia de aur a echipei masculine, în vestiar.

„Da, iubesc America și m-am simțit extrem de onorat când prietenii mei, proaspeții câștigători ai medaliilor de aur din echipa SUA, m-au invitat în vestiar pentru a sărbători acest moment istoric”, a scris Patel pe rețelele sociale, după imaginile care l-au surprins în timp ce sărea și bea bere în vestiar cu hocheiștii, duminică.

Patel a mai spus că se afla în Italia în interes de serviciu și că își va plăti singur cheltuielile pentru activitățile personale.

Democrații au calificat călătoria drept o distracție inutilă. „Escrocheria și corupția sunt ireale. Banii contribuabililor finanțează vacanța în Italia a directorului FBI”, a scris pe rețelele sociale reprezentantul democrat al statului Colorado, Jason Crow.

Patel a mai fost criticat anterior pentru că ar fi folosit avionul FBI pentru călătorii personale.

Democrații din Comisia juridică a Camerei Reprezentanților au afirmat că Patel a utilizat în mod abuziv resursele guvernamentale, folosind avionul Gulfstream G550 al FBI pentru a călători în Scoția pentru o vacanță la golf, pentru a zbura în Pennsylvania pentru a-și vedea iubita cântând la un meci de wrestling și pentru a zbura la o partidă de vânătoare din Texas.