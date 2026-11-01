Echipajul NASA care a simulat o misiune pe Marte a ieșit din izolare după 378 de zile. Este „inevitabil” să ajungă oameni acolo, spune comandantul

Cei patru membri ai unui echipaj care a participat la o misiune simulată pe Marte au ieșit din izolare după 378 de zile petrecute la Johnson Space Center al agenției spațiale americane (NASA), din Houston, potrivit Reuters.

Experimentul a fost menit să contribuie la pregătirea unei posibile viitoare expediții a astronauților NASA către Marte.

„A fost un an nebun: astronauți analogi trăind în captivitate de bunăvoie”, a declarat Ellen Ellis, ofițerul medical al misiunii Crew Health and Performance Exploration Analog (CHAPEA), la Johnson Space Center, după ce ea și cei trei colegi de echipaj au ieșit din izolare.

Cei patru au intrat pe 19 octombrie 2025 în habitatul de 158 de metri pătrați, construit prin imprimare 3D. Acolo au îndeplinit sarcini precum cultivarea de plante în sol marțian simulat.

Comunicarea dintre echipaj și oficialii NASA s-a făcut cu întârzieri, menite să le reproducă pe cele inerente comunicațiilor intreplanetare.

NASA a explorat Marte cu rovere robotice și cu nave spațiale aflate pe orbită și își propune o misiune umană pe Marte în deceniul următor.

Până atunci plănuiește să trimită din nou astronauți pe Lună, pentru prima oară după 1972.

„Avem o fereastră de oportunitate tot mai îngustă pentru a menține întâietatea SUA în spațiu”, a spus Ellis.

„Să preluăm inițiativa, să conducem printr-o știință care va aduce beneficii economiei noastre și care ne va asigura moștenirea în spațiu pentru copiii copiilor noștri”, a mai declarat ea.

„Obiectivul de a duce oameni pe Marte este inevitabil”

Ceilalți membri ai echipajului au fost comandantul misiunii, Ross Elder, ofițerul științific Matthew Montgomery și inginerul de zbor James Spicer.

„Pentru Marte, riscurile sunt mari”, a spus Elder după ieșirea din izolare. „Dar prin căutarea înțelegerii, o viziune și o conducere puternice, creativitate, tărie, muncă asiduă și o bază incredibilă, obiectivul de a duce oameni pe Marte nu este doar realizabil, ci mai degrabă inevitabil”, a adăugat el.

Echipajul urmează să participe la două săptămâni de evaluări post-misiune și de sesiuni de debriefing cu oamenii de știință ai NASA.

Agenția spațială vrea să înțeleagă ce le trebuie astronauților pentru a se adapta la rutina și cerințele vieții de zi cu zi în misiunile de lungă durată dincolo de Pământ. Scopul este ca astronauții să rămână sănătoși, productivi și conectați.

A fost a doua misiune CHAPEA a NASA. În prima, un alt echipaj de patru persoane a stat izolat la Johnson Space Center timp de 378 de zile, în perioada 2023-2024.

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