VIDEO Unde a fost eclipsa solară vizibilă prima dată

Eclipsa solară vizibilă și de pe teritoriul Europei miercuri seară a început, informează agenția germană de presă DPA.

Potrivit calculelor astronomilor, faza de vizibilitate parțială a început la ora 15:34 GMT, în apropierea coastei la Oceanul Pacific a Alaskăi.

Așa cum se va vedea din Europa Centrală, Soarele va fi acoperit parțial de Lună în proporție de 85%-90%.

În Germania, spre exemplu, eclipsa solară parțială va începe la capătul nordic al insulei Sylt la ora 19:11 și în Munich aproximativ la ora locală 19:23 (17:11 – 17:23 GMT), notează Agerpres.

Faza maximă este așteptată în Germania aproximativ în intervalul 20:05 și 20:15 (ora locală), iar spectacolul se va încheia cu apusul în intervalul 20:30-21:00.

Deoarece Soarele va fi relativ jos la orizont în Europa Centrală în timpul eclipsei, fenomenul se poate cel mai bine observa de pe un teren înalt, cu o priveliște neobstrucționată spre nord-vest sau vest, iar ochelarii speciali de eclipsă sunt esențiali, întrucât în lipsa lor există riscul unor leziuni oculare.

Eclipsa solară parțială va fi de asemenea vizibilă în alte părți de pe glob, inclusiv în zone din America de Nord și vestul Africii.

Eclipsa solară totală începe în nordul Siberiei, unde Soarele este abia vizibil deasupra liniei orizontului, fenomen denumit „soarele de la miezul nopții”, la ora aproximativă 17:00 GMT.

Umbra Lunii va trece peste Polul Nord, dar și peste estul Groenlandei și vestul Islandei. Va ajunge în nordul Spaniei, va atinge extremitatea sudică a Portugaliei, apoi va traversa Peninsula Iberică și Insulele Baleare. Eclipsa totală se va încheia la scurt timp după ora locală 20:30 (18:30 GMT) în regiunea Mediteraneană.

Eclipsă de soare. Imagine ilustrativă. FOTO: © Ig0rzh | Dreamstime.com