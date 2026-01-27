Economia la nivelul solului: managerii români trec de la optimism la prudență

Indicele Confidex – care măsoară încrederea oamenilor de afaceri în economia națională – scade de la 51,3 la 47,2 față de studiul anterior, care viza primul semestru al anului 2025. Este cea mai mare diminuare de la o ediție la alta de la lansarea studiului anulal, respectiv aproape 7 puncte procentuale, revenind la un nivel comparabil cu cel din prima jumătate a anului 2021.

Studiul Confidex este singurul studiu longitudinal din România care măsoară, de peste cinci ani, încrederea oamenilor de afaceri în economia națională. Studiul este realizat din 2020 de Impetum Group, coagulând în acest timp în jurul său o comunitate de peste 4.500 de antreprenori si oameni de afaceri din România. Ce de-a 13 ediție a Confidex a fost derulată în parteneriat cu Romanian Business Leaders (RBL) din România.

Alexandru Dincovici – Director General RBL, în timpul prezentării studiului Confidex din 27 ianuarie 2026

Evoluția recentă a indicelui Confidex reflectă un context marcat de instabilitate politică și economică la nivel internațional, volatilitate geopolitică, presiuni macroeconomice regionale, precum și lipsa de predictibilitate legislativă și fiscală pe plan local. În același timp, așteptările privind ajustările bugetare și diminuarea investițiilor publice contribuie la accentuarea sentimentului de prudență în mediul de afaceri.

Evoluții recente: optimism în scădere în 2025

În ultimele șase luni, 40% dintre managerii români participanți la studiu au spus că situația companiei lor s-a înrăutățit. Optimismul față de starea economiei este în scădere, iar majoritatea respondenților se declară nesatisfăcuți de evoluția propriilor afaceri, fie din cauza deteriorării performanței, fie a stagnării acesteia.

Percepția generală indică o viziune prudentă, în multe cazuri pesimistă, asupra economiei sectoriale, naționale, europene și globale, mulți dintre manageri apreciind că situația economică s-a deteriorat sau a rămas neschimbată.

Cu toate acestea, cel mai redus nivel de îngrijorare se manifestă în raport cu propriul business. Managerii consideră că asupra acestuia au un grad mai mare de control și că diferențierea în piață depinde de deciziile strategice adoptate. Cu toate acestea, 30% dintre respondenți anticipează, totuși, că starea companiei și profitabilitatea vor continua să scadă în 2026.

Analiza sectorială evidențiază diferențe semnificative între domenii. Agricultura și sectorul IT se numără printre cele mai pesimiste, fiind afectate de volatilitatea costurilor, dependența de reglementări și presiunile externe. La polul opus, Serviciile și Comerțul se poziționează drept cele mai optimiste sectoare, susținute de o cerere relativ stabilă și de o capacitate mai mare de adaptare la condițiile de piață.

Perspective pentru 2026: un tablou dominat de prudență accentuată

În ceea ce privește anticipațiile pentru următoarele șase luni, rezultatele CONFIDEX conturează un tablou macroeconomic dominat de prudență accentuată. Managerii români rămân rezervați în privința evoluției economiei și a investițiilor.

Andrei Cionca (CEO Impetum Group) în timpul prezentării rezultatelor studiului Confidex din 27 ianuarie 2026

Pentru următoarele șase luni, Confidex indică un climat macroeconomic dominat de prudență accentuată. 78% dintre manageri se așteaptă ca mediul legislativ și fiscal să devină mai puțin prietenos pentru afaceri, în timp ce doar 3% anticipează o evoluție favorabilă. Așteptările negative se reflectă și în indicatorii macro: 64% dintre respondenți prevăd o depreciere a leului față de euro, 52% anticipează o reducere a investițiilor publice, iar perspectivele privind șomajul rămân în creștere. În acest context, doar 19% dintre manageri se așteaptă la o scădere a inflației.Cu toate acestea, crește semnificativ gradul de încredere în Guvern – de la 3% in s1 2025 la 18% in ediția curentă

„Confidex este astăzi mai necesar ca oricând, într-un context marcat de incertitudini economice și fiscale persistente. În ciuda presiunilor pare că se conturează un semnal esențial: mediul de afaceri din România a devenit mai matur. Creșterea încrederii în Guvern indică o înțelegere lucidă a faptului că echilibrarea macroeconomică presupune inclusiv decizii dificile. Diferența dintre percepția asupra economiei și încrederea în propria companie nu înseamnă blocaj. Nu este un moment de «freeze», ci de «fight». Antreprenorii par să fie pregătiți mental să meargă mai departe, chiar și într-un context dificil, pentru că știu că stabilitatea pe termen lung se construiește prin adaptare și consecvență”, declară Andrei Cionca, CEO Impetum Group

Principalele preocupări și direcții strategice ale mediului de afaceri în 2026

Cele mai frecvente preocupări ale managerilor rămân legate de scăderea vânzărilor, a numărului de clienți și a comenzilor, menționate de 43% dintre respondenți, un nivel similar cu cel din ediția anterioară. În schimb, instabilitatea economică și politică scade semnificativ în topul temerilor, fiind indicată de doar 12% dintre manageri, semn că acest tip de risc este tot mai mult perceput ca parte a contextului structural actual.

Scăderea investițiilor, prudența investitorilor și accesul la finanțare rămân preocupări relevante pentru 16% dintre respondenți. Se remarcă, totodată, o creștere a îngrijorărilor legate de majorarea taxelor și impozitelor, menționată de 22% dintre manageri, reflectând temeri sporite privind presiunea fiscală asupra mediului privat.

Din perspectiva oportunităților, managerii indică o orientare tot mai accentuată către diversificarea produselor (25%), accesul la piețele internaționale (23%) și digitalizare și tehnologizare (16%), alaturi de controlul costurilor și procese de consolidare la nivel de piață (prin M&A).

Accesul la finanțare și atragerea forței de muncă rămân provocări importante și in 2026. Majoritatea managerilor consideră că atragerea forței de muncă din străinătate ar avea un impact pozitiv asupra economiei românești în ansamblu, însă aproximativ jumătate dintre respondenți apreciază că efectul asupra propriei companii sau asupra sectorului în care activează ar fi limitat sau inexistent.

În 2026 eforturile managerilor se vor concentra pe măsuri care susțin stabilitatea și dezvoltarea afacerilor, în special creșterea vânzărilor (51%), îmbunătățirea relației cu clienții și digitalizarea companiei (25%). Prioritățile rămân în mare parte similare cu cele din prima jumătate a anului, cu o creștere notabilă a interesului pentru promovare și vizibilitate, de la 14% la 20%.

„Rezultatele Confidex confirmă ceea ce vedem zi de zi în comunitatea noastră: antreprenorii rămân încrezători în propriile companii și caută oportunități, însă au nevoie de predictibilitate pentru a lua decizii curajoase de investiții. Stabilitatea, reguli clare și o relație funcțională cu statul pot transforma prudența de azi în creșterea de mâine.” a declarat Alexandru Dincovici, Directorul General RBL.

„După cinci ani de analiză Confidex, vedem clar cum reziliența mediului de business din România s-a consolidat, fiind pus constant în fața unor crize și provocări majore. Astăzi, mediul privat este mai bine pregătit să gestioneze aceste realități și să construiască stabilitate pe termen lung prin adaptare, disciplină și decizii asumate”, adaugă Andrei Cionca.

Încrederea în mediul de afaceri și rolul antreprenorilor

În pofida contextului economic dificil, antreprenorii își exprimă cea mai mare încredere în alți antreprenori români și mențin o percepție relativ pozitivă asupra mediului de afaceri din România, sugerând existența unui climat de colaborare și susținere reciprocă.

Antreprenorii români se bucură de un nivel de încredere de 56%, unul dintre cele mai ridicate din anii 1990 până în prezent, în timp ce mediul de afaceri, în ansamblu, înregistrează un nivel de încredere de 46%. Această percepție este asociată cu contribuția mediului privat la stabilitatea economică și cu rolul său esențial în creșterea și reziliența economiei.

În relația cu autoritățile statului, 39% dintre antreprenori consideră că acestea nu sunt deloc orientate spre soluționarea problemelor, în timp ce doar 15% au o percepție pozitivă privind capacitatea autorităților de a rezolva eficient dificultățile semnalate.

În ceea ce privește reprezentarea intereselor antreprenorilor, 31% dintre respondenți indică Romanian Business Leaders drept organizația care le reprezintă cel mai bine interesele. Percepția față de organizațiile analizate este, în general, neutră, însă Romanian Business Leaders și AmCham se remarcă prin cele mai ridicate niveluri de percepție pozitivă.

Majoritatea respondenților consideră că mediul de afaceri ar trebui să se implice într-o măsură semnificativă în soluționarea problemelor pe care statul nu reușește să le gestioneze. Aproape 78% indică opțiunile „multă” sau „foarte multă” măsură, ceea ce reflectă o așteptare clară privind responsabilitatea și implicarea antreprenorilor în zona politicilor publice și a problemelor structurale ale societății.

Studiul CONFIDEX este singurul studiu longitudinal din România care măsoară încrederea managerilor români în economie și descifrează provocările cu care se confruntă mediul de business local. De-a lungul celor 12 ediții ale sale studiul s-a impus drept un instrument reper pentru luarea deciziilor de business.

Studiul oferă, de 5 ani, o imagine clară asupra percepțiilor oamenilor de afaceri din România. Extrapolând tendințe, CONFIDEX este un instrument care ajută mediul de business să înțeleagă mai bine vremurile în care trăim și să ia decizii corecte și bine argumentate, cu impact pozitiv asupra economiei și societății, în general.