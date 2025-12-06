Economia României – probabil în recesiune tehnică. ING majorează prognoza de creștere economică, dar vede o probabilă recesiune în acest final de an, pe fondul scăderii consumului
- Profit.ro
HotNews.ro
Creșterea economică anuală a fost confirmată de Statistică la 1,6% în trimestrul al treilea, în timp ce dinamica cumulată pe primele 9 luni este de 0,8%. Față de trimestrul al doilea, economia a scăzut cu 0,2%.
Acum, ING Bank a majorat prognoza privind dinamica PIB în acest an de la 0,3% la 1,1%. Estimarea ING presupune astfel o contracție a PIB trimestrial în T4.
