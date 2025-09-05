Economii la OMV: „Compania Petrom, deținută majoritar de România, va fi afectată în mod special”

Tensiunile erau mari la sediul OMV de pe Trabrennstrasse din Viena. Reprezentanții angajaților au convocat o ședință a personalului pentru a discuta programul de economisire a costurilor și de creștere a eficienței, scrie presa austriacă.

În Austria, divizia corporativă va fi simplificată semnificativ după ce departamentul administrativ a crescut semnificativ în ultimii zece ani, presa din Austria spunând că fostul CEO al OMV, Rainer Seele ar fi adus peste 200 de angajați din România în Austria pentru departamentul financiar, cu contracte de muncă semnificativ mai scumpe.

Din sediul firmei din Austria vor pleca probabil 400 de angajați, deși grupul a avut un rezultat financiar excelent. În România, OMV Petrom a înregistrat în primul semestru din 2025 un profit net de 2,088 miliarde lei, în scădere cu 21% faţă de cel de 2,628 miliarde lei din perioada similară a anului trecut, conform datelor financiare transmise Bursei de Valori Bucureşti

OMV a implementat un program de reducere a costurilor și de creștere a eficienței, intitulat „Revo”, care este programat să fie finalizat până în 2027. Acesta nu include doar reduceri de personal, ci și numeroase ajustări pentru îmbunătățirea eficienței și a serviciilor pentru clienți.

La nivel mondial, până la 2.000 din cele aproape 23.000 de locuri de muncă sunt în curs de revizuire, potrivit unor surse din companie.

La nivel regional, compania Petrom, deținută majoritar de România, va fi probabil afectată în mod special de reduceri, notează Kurier.

Rafinăriile din Bavaria, și din Bratislava vor fi și ele afectate de programul de austeritate.



OMV nu face excepție în această industrie. Reducerile de costuri și reducerile de personal afectează în prezent industria globală de petrol și gaze.

Compania petrolieră britanică Shell, de exemplu, intenționează să elimine 6.500 de locuri de muncă, iar profitul său semestrial a scăzut cu aproape o treime. Chevron elimină 1.500 de locuri de muncă, iar compania americană ConocoPhillips elimină un sfert din locurile de muncă.